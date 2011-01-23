El Instituto Nacional de Vías reportó ayer que el primer aporte del fondo nacional para atender la emergencia invernal nacional será ejecutado en el Atlántico.

El director de Invías, el barranquillero Carlos Rosado, precisó que 'a través de este fondo se destinaron esta semana $10 mil millones, para atender la vía entre Barranquilla, Juan Mina y Tubará'.

Invías ya había destinado, previamente, $5.400 millones para atender la emergencia de la ruptura del Canal del Dique. Al Instituto y al Ministerio de Transporte le corresponderán la ejecución de los recursos que el Fondo Nacional de Calamidades destine, 'en todo lo que en materia de infraestructura se refiere', precisó Rosado.