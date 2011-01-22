El objetivo es devolver la esperanza a los miembros más pequeños de la comunidad. Además de llevar diversión a los niños, se impartirán charlas educativas a madres y gestantes para la promoción de estilos de vida saludables. Igualmente, se ofrecerá consulta psicológica y rumbaterapia. La cita inició a las 9 de la mañana en el municipio en Puerto Giraldo, en Ponedera.

La Primera Dama del departamento, Liliana Borrero de Verano, la Fundación Huellas con Futuro y el colectivo Tertulias de Mujer con el apoyo de la Sub-secretaría de Turismo, llevarán al albergue situado en el colegio María Inmaculada 250 prendas de vestir, 200 balones y juguetes para los pequeños.