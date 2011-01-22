José Torres

La anarquía que por momentos se vivió en varios sectores de Barranquilla fue padecida por los habitantes del barrio Sourdis anoche a las siete, cuando frente a la cancha de fútbol tres mototaxistas interceptaron una buseta de la empresa Loma Fresca, bajaron a los pasajeros y lanzaron una bomba molotov (explosivo incendiario casero) contra el vehículo.

Pocos minutos después de que se presentara el incidente llegaron al lugar unidades del Esmad y dos máquinas de Bomberos, estos últimos debieron apagar el incendio de forma apresurada, ya que en el sitio comenzó una ‘lluvia’ de piedras.

Como en una guerra de guerrillas, por todos los flancos aparecían desadaptados lanzando rocas, munición fácil de conseguir en las destruidas vías del barrio, y apenas terminaban su ráfaga desaparecían, haciendo casi que imposible su persecución.

Tal como pudo comprobar EL HERALDO, en el lugar muchos de los revoltosos no eran mototaxistas, e incluso más de la mitad eran menores de edad.

Los enfrentamientos en ese sector del sur de la ciudad siguieron hasta altas horas de la noche.