Jairo Buitrago

Los gremios económicos de la ciudad se mostraron de acuerdo con la expedición de las nuevas medidas para reglamentar la circulación de motocicletas, motocarros, cuatrimotos y mototriciclos, en el área metropolitana de Barranquilla.

Beatriz Vélez, presidenta del Comité Intergremial, dijo que la medida era necesaria para la seguridad de la ciudad. Sin embargo, echó de menos que en su articulado no se incluyera como complemento un plan para la generación de empleos.

Frente al control de la medida, la dirigente gremial se mostró un poco escéptica porque resulta complicado estar verificando la documentación que presente el motociclista.

Carlos Jiménez, director de Fenalco, ve con buenos ojos la nueva reglamentación, por cuanto el fenómeno del mototaxismo se estaba saliendo de control. En ese sentido, le solicitó al alcalde Alejandro Char mantenerse firme pese a las protestas que realice ese sector.

Para Víctor Cantillo, presidente de la Sociedad de Ingenieros, estas medidas debieron tomarse desde hace mucho tiempo, para evitar que el fenómeno siguiera creciendo hasta llegar a lo que es hoy.

De acuerdo con Cantillo, unas 350 mil personas utilizan a diario el transporte informal para llegar a su destino, sin tener en cuenta que esta clase de vehículos ha generado un problema por la alta tasa de accidentalidad.

Mario Martínez, director de Funalcim, rechazó estas apreciaciones, por considerar que son 20 mil familias las que se quedan sin una oportunidad de trabajo. Aunque no están de acuerdo con los desmanes que se registraron ayer, dijeron que demandarán el decreto por inconstitucional.

Medida necesaria. En horas de la mañana de ayer, el alcalde Alejandro Char se refirió nuevamente al tema del Decreto 001. Insistió en que 'la medida sólo busca proteger la vida y la integridad de los ciudadanos y en ningún momento perjudicar a las personas de bien que usan estos vehículos para desplazarse con su núcleo familiar a sus actividades cotidianas'.

El alcalde Char hizo énfasis en que el decreto busca desestimular la actividad irregular del transporte de pasajeros en motos, pero 'lo más importante es que elimina restricciones para los propietarios que utilicen estos vehículos para su movilización o actividad productiva regular'.

Respaldo a las medidas

Con beneplácito recibieron los transportadores el nuevo decreto que regula las motos. 'Ya era hora de recuperar la vida de nuestra ciudad', dijo Jesús González, gerente de Analtra, quien señaló que aunque no es total, les permite parcialmente recuperar la cantidad de dinero que estaban dejando de percibir diariamente.

'Esto nos permitirá ser más eficientes en el servicio que prestamos. Disminuirá la accidentalidad mejorará la seguridad y la tranquilidad y la paz de los barranquilleros'. Aseguró que solo queda pendiente que la autoridad de muestras en el control de los taxis colectivos, que califica como otra plaga que se está moviendo sin control.