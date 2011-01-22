El Heraldo

Con una ruptura en el dique de Polonia, que sirve de límite al embalse del Guájaro, comenzará la evacuación de las aguas del canal del Dique que inundan el sur del Atlántico.

La decisión en tal sentido fue anunciada por el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, luego de la reunión en la que participaron expertos de las Universidades del Norte y del Magdalena, la CRA y habitantes del sur del Departamento, afectado por la inundación.

Luego de escuchar las inquietudes de los habitantes de Campo De la Cruz, quienes solicitaron mayor celeridad para la evacuación de las aguas, los expertos explicaron que la salida de las aguas dependerá de los niveles del río Magdalena y el canal del Dique.

El secretario de Infraestructura del Atlántico, Juan Pablo Deik, precisó que actualmente el nivel del embalse está 50 centímetros por debajo del dique de Polonia y el nivel de la inundación está a 10 centímetros por encima del muro, que bajará entre viernes y sábado.

'Lo que vamos a hacer es abrir un boquete de 50 metros en el muro al que le quitaremos una altura de 50 centímetros hasta que las aguas lleguen a ese nivel y posteriormente bajaremos otros 50 centímetros ', indicó Juan Pablo Deik.

Debido al descenso en los niveles del río Magdalena, la inundación del canal del Dique por el boquete abierto en la carretera entre Calamar y Santa Lucía ha disminuido de manera sustancial y actualmente es más el volumen de agua que sale por el sector de las compuertas.

Al respecto, el Gobernador Eduardo Verano manifestó que el propósito es que el 80% de las aguas que inundaron el sur del Atlántico salgan por gravedad y luego se utilizarán las motobombas.

El mandatario departamental expresó que la ruptura del dique de Polonia se hará de manera controlada y bajo la orientación de la Corporación Regional Autónoma del Atlántico, que es la autoridad ambiental, y el Incoder, responsable de los distritos de riego y el embalse del Guájaro.

Sobre la propuesta de los habitantes de Campo De la Cruz, de romper la carretera Oriental a la altura de Bohórquez con el fin de tener una mayor y más rápida evacuación de las aguas, los expertos de las Universidades del Norte y del Magdalena consideraron que no sería conveniente dado el riesgo que representa la fuerza de las aguas del río Magdalena.