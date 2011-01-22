Aleydis Coll

Desde hace 23 días, la Alcaldía Municipal de Candelaria permanece cerrada en rechazo a la designación de Carlos Barrios como alcalde encargado en reemplazo de Obed Cervantes, quien renunció el pasado 28 de diciembre. Cervantes había sido nombrado 45 días antes, debido a la renuncia del titular José Alfredo Fonseca, quien argumentó problemas de salud.

Pese a que la decisión fue tomada por la comunidad quienes exigen al gobernador Eduardo Verano una pronta solución, el cierre afecta de manera especial a la población damnificada quienes perdieron sus documentos por la inundación de las aguas del Canal del Dique.

María Colina, madre de dos hijos y damnificada del invierno asegura que está desesperada pues necesita el Sisbén y el registro civil de sus hijos para poder acceder a los servicios médicos y a las diferentes ayudas que les entregará el gobierno, pero no ha podido realizar ningún trámite porque esas oficinas funcionan en la Alcaldía.

'Seguiremos de brazos cruzados sin poder hacer ningún trámite, aunque es mejor que la alcaldía permanezca cerrada antes que tener como Alcalde a un forastero que no conoce las necesidades de la población', dijo la resignada mujer quien permanece refugiada en la iglesia San Vicente de Ferrer.

Rosa Carrillo, otra de las damnificadas dice que no dejarán entrar a Barrios a la Alcaldía porque es de Campo de la Cruz y pariente de la esposa del alcalde titular, de quien dijo es precandidata a la Alcaldía.

Las mujeres damnificadas refugiadas en la iglesia coinciden en que están sin gobernante por lo que le sugieren a Verano el nombre del médico zootecnista Ricardo Serna, que aunque tampoco es candelariero tiene 29 años de residir en la población y 'cuando fue Alcalde en 1985 hizo una buena gestión y dejó obras que hoy podemos ver como la Concentración escolar', expresaron las damnificadas.

Darío Jinete, otro habitante de la población dice que a Barrios nadie lo conoce en Candelaria y ni siquiera sufraga en esta población en época electoral.

'Lo último que ha sucedido en esta administración es que un señor sin escrúpulos se lanza comprando las conciencias, renuncia argumentando problemas de salud, pero la esposa sale por la radio diciendo que es precandidata a la alcaldía.

Por las inundaciones perdimos todas las cosas materiales, lo único que nos queda es la dignidad y no podemos dejar que no las quiten', dijo Jinete al preguntarse si Candelaria no tiene personas idóneas para que administre los destinos del municipio que nos les quieren imponer un mandatario foráneo.

Jinete reiteró que seguirán en pie de lucha y no dejarán que abran el palacio municipal hasta que nombren a un Alcalde oriundo de la población y dispuesto a trabajar por la comunidad.

Siguen en la iglesia. Un total de 22 familias siguen refugiadas en la iglesia San Vicente de Ferrer.

Yuranis Rincón, líder del grupo señala que al principio recibían ayuda, pero han ido mermando con el pasar de los días. Se mostró optimista en que pronto mejoren sus condiciones de vida, ya que las familias que permanecen en la iglesia y en los colegios serán los primeros en beneficiarse con unos albergues temporales que ala entrada del municipio construye la Usaid bajo la coordinación de la Cruz Roja.

Los damnificados entre ellos Miriam Celón se quejan porque no reciben agua potable y están especulando con los precios.

'Los carrotanques pasan de largo y aquí no nos llega agua, Por un tanque están cobrando 280 mil pesos y por la mitad 120 mil pesos. El gobernador Eduardo Verano nos ha prometido muchas cosas, pero no se están cumpliendo y aquí no tenemos Alcalde porque al que nombraron nadie lo quiere', dijo la angustiada mujer.

Despacho desde leña

Carlos Barrios, del partido Cambio Radical y natural de Campo de la Cruz, fue nombrado en reemplazo de Obed Cervantes. En diálogo con EL HERALDO dijo que es falso que no haya gobernabilidad porque si bien el edificio donde funciona la Alcaldía está cerrado, él opera desde los corregimientos de Leña y Carreto, además hay funcionarios de la administración trabajando en distintos puntos del municipio y vía Internet.

En opinión de Barrios el Sur no necesita un Alcalde de escritorio, sino un mandatario que gestione y eso es lo que viene haciendo.