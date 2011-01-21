INAUGURAN-46B-1.jpg

Debido a ajustes a la señalización del tramo vial comprendido entre la carrera 46B y calles 72 y 74, Transmetro decidió aplazar la inauguración de la obra programada para este viernes 21 de enero, a las 10 de la mañana.

Durante este fin de semana se ejecutarán trabajos alternos para lograr una señalización más óptima en el sector y así finalizar esta obra que restituirá el flujo vehicular por la Avenida Olaya Herrera en sentido Occidente – Oriente.

La obra inició en la segunda semana del mes de octubre con una inversión de $350 millones. El tramo intervenido fue de 300 metros con un ancho de cuatro metros.

Los trabajos incluyeron además la demolición de los bordillos, la recuperación de las losetas, impacto ambiental y mantenimiento. Transmetro informará de manera oportuna a los medios de comunicación y a la ciudadanía general la nueva fecha programada para la inauguración del tramo vial.