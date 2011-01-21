El Heraldo

Mañana empieza el Carnaval 2011 en firme. La Lectura del Bando será el punto de partida a muchos de los eventos que como éste acogen una gran cantidad de asistentes. Por ello, funcionarios de la administración distrital, la Policía Metropolitana e integrantes de redes de apoyo, se reunieron el pasado martes para definir el programa de seguridad ciudadana para estas fechas. De la misma manera, la Fundación Carnaval de Barranquilla informó el día miércoles las indicaciones que deben tener, tanto barranquilleros como turistas, que se disponen a disfrutar de las actividades programadas.

Entre las instrucciones están Asistir temprano y evitar las aglomeraciones, con el propósito de poder ubicarse adecuadamente en el espacio permitido al público en los distintos eventos.

Además, llevar ropa cómoda, procurar no ingresar con correas de hebilla metálica y portar sus documentos de identidad, ya que, el cuerpo de policía estará custodiando las celebraciones y puede pedirlos en cualquier momento.

En cuanto a las personas que requieren un cuidado especial, debe evitarse la asistencia a las festividades con menores de edad, mujeres en estado avanzado de embarazo y adultos mayores.

En los lugares destinados para las celebraciones estarán policías, funcionarios de la Defensa Civil y personas del área logística que organiza el evento, por lo que se hace necesario seguir sus instrucciones y orientaciones, para garantizar que en lo posible no se presenten accidentes.

Evitar la generación de peleas y conflictos que puedan desencadenar problemas de orden público. Estará prohibido lanzar objetos que puedan causar daño al público participante, además de la utilización de pólvora, agua, ni harinas en los eventos.

También es importante evitar el ingreso de envases de vidrio, armas blancas, armas de fuego, entre otros objetos contundentes. Por su seguridad y la de su dinero, no compre boletas, licor o comidas en lugares no autorizados. Si se produjo un accidente no bloquear las salidas y colaborar en que otros no lo hagan. Permanecer organizados en grupos y no descuidarse entre sí.

Los elementos que se instalarán como vallas, manilas, cuerdas, separadores y demás son por la seguridad de todos. Por ello deben ser respetados y no pueden ser saltados para pasar de un lugar a otro,ni mucho menos tumbados. Esto puede acarrear sanciones. Al finalizar los eventos mantener el orden. Al finalizar los eventos mantener el orden y la calma, seguir las indicaciones del cuerpo organizados, permitir que en filas o por grupos sea evacuado el lugar de la celebración y evitar correr.

Si usted tiene carro...

Las recomendaciones hechas por los organismos de seguridad y por la Fundación Carnaval invitan a los asistentes a la Lectura del Bando que eviten transportarse en vehículos particulares, ya que no habrá zona de parqueo. Adicionalmente, se colocarán vallas de seguridad sobre la carrera 46 entre las calles 72 y 74, con el propósito de que las personas transiten obligatoriamente por las cebras, y así evitar la accidentalidad con el sistema de transporte Transmetro. Quienes utilicen su carro deben evitar el consumo de alcohol y sustancias alucinógenas, ya que ello es penalizado por el Código de Tránsito con multas, inmovilización de vehículos y en casos graves, la suspensión de la licencia de conducción.