Dos de los casos de robo más populares en los eventos multitudinarios, es el de teléfonos celulares y carteras con documentos de identificación. Por lo que es importante evitar llevar a estos eventos teléfonos móviles costosos o muy llamativos.

Si son ingresados, procurar guardarlos en lugares seguros, que tengan cremalleras u otro elemento que no permita el fácil acceso, además de evitar exponerlos a la vista de todos los asistentes. En el caso de los documentos, preferiblemente no asistir a los eventos con bolsos grandes o morrales, que además resultan incómodos.

Debe tenerse en cuenta que, si se presenta el robo de algún teléfono móvil o de documentos de identificación, las inspecciones de policía están prestas a atender estos casos. Si el hurto ocurre en la noche, la Inspección de Policía del Parque Olaya Herrera, estará abierta desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Es importante que quien coloque la denuncia, tenga en cuenta que debe recibir su certificado y no dejarlo perder, ya que será válido y necesario para trámites posteriores, incluso en el caso de los documentos, para llevar a cabo la nueva expedición de los mismos.