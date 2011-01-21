A las 4:07 p.m. se reanudó la operación del Sistema de Transporte Masivo Transmetro, luego de una suspensión provisional, para garantizar la seguridad de sus usuarios, durante el tiempo en el que se desarrollaron las protestas

que en Barranquilla y el municipio de Soledad protagonizaron personas motorizadas.

Con las rutas S1 y S2 se dio inicio a la operación sobre las troncales, seguida por las A8-3 (Prado) y A9-3 (Buenavista). La operación se desarrollará con una frecuencia de 20 minutos, hasta las 8:00 p.m.

Mañana el servicio de transporte masivo funcionará normalmente.

30 capturados serán judicializados

30 personas fueron capturadas en flagrancia durante los hechos vandálicos. Serán judicializados gracias a las denuncias hechas por los Transportadores, ante la Fiscalía Seccional Atlántico.

Las personas detenidas (25 en Barranquilla y 5 en Soledad) que fueron capturadas mientras cometían actos vandálicos contra los buses de Transmetro, serán judicializados gracias a la denuncia que los transportadores presentaron ante la Unidad de Reacción Inmediata – URI – de la Fiscalía Seccional Atlántico.

Bloqueos y disturbios en diferentes puntos de la ciudad

12 horas después de haber entrado en vigencia el decreto 001 de 2010, que reglamenta la circulación de motocicletas, motocarros, bicitaxis y similares, se registraron bloqueos, la quema de un bus, ataques a los buses de Transmetro y pequeños enfrentamientos con grupos del Esmad, que trataron de controlar la situación.

En un primer informe entregado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, se reportó la captura de 25 personas que serán judicializadas por el delito de 'daño en bien ajeno'. Igualmente, han sido inmovilizadas 25 motocicletas.

De acuerdo con el General Oscar Pérez, comandante de la Policía Metropolitana, los manifestantes atacaron cuatro buses de Transmetro. Sin embargo, también se conoció que un grupo de vándalos quemó un bus de la empresa Coolitoral que estaba estacionado en un parqueadero del barrio 7 de Abril.

El Comandante hizo un llamado a los mototaxistas para dejen a un lado la violencia que está afectando el transporte en la ciudad y conozcan el contenido del decreto.

'La invitación es para que conozcan el contenido del decreto que tiene muchas bondades, que ellos tienen que conocer. Cada vez que se quiera protestar, los policías entendemos el dolor ajeno, deben hacerlo pacíficamente, no pueden tomarse las vías por razones de hecho. Esta conducta está tipificada por el Código de Procedimiento Penal', expresó el general Pérez.

En sentido, se conoció que Transmetro suspendió temporalmente el servicio y las demás empresas de transporte decidieron guardar sus vehículo hasta tanto no se normalice el orden público.

Finalmente, el Comandante de la Policía Metropolitana advirtió que continuarán vigilando la ciudad, para garantizar la tranquilidad ciudadana y evitar que se sigan presentando desmanes.