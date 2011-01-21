Habitantes de Campo de la Cruz bloquearon la carretera oriental por espacio de 4 horas, paralizando el tráfico vehicular en ese sector. La comunidad exigía la pronta evacuación de las aguas de su municipio que se encuentra inundado desde hace mes y medio.

Todos los manifestantes mostraron su inconformismo con la demora de los trabajos que se vienen realizando en el boquete, afirman que van a paso lento y que pronto las enfermedades se tomarán el municipio.

El grupo Esmad se hizo presente en el lugar y con gases lacrimógenos desalojó a los manifestantes del lugar y contralando la situación.