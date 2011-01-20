Aleidys Coll

La Administración Departamental del Atlántico hizo todo lo que técnica y humanamente se podía hacer para evitar inundaciones en el sur del departamento, ante la arremetida de las lluvias y el incremento en los caudales del Rio Magdalena y el Canal del Dique.

El mandatario seccional manifestó que los volúmenes de lluvias y los niveles del Rio Magdalena y el canal del Dique durante el 2010 hablan por sí solos y que basta con analizar los registros diarios que lleva la Gobernación para darse cuenta que la cantidad de agua era técnicamente imposible de aguantar con la infraestructura con la que se cuenta.

Con documentos en mano, Verano De La Rosa explicó que durante 6 de los 12 meses del año anterior el Río registró niveles altos que causaron gran presión sobre los diques de contención.' La cota se mantuvo arriba a partir de los 7 metros con 20 centímetros y fue subiendo hasta 9:26 que fue la lectura correspondiente al 30 de noviembre, fecha en la cual colapso la vía dique entre Calamar y Santa Lucía'.

Lecturas de 40 años de medición de los niveles del Rio indican que ese 30 de noviembre de 2010 se presentó la más alta cota en toda la historia de la Región, por lo que el gobernador Verano manifestó que no hay argumentos legales con los cuales seguir una causa contra su administración.

Sin embargo se declaró respetuoso de los derechos ciudadanos y explicó que cualquier profesional de las leyes puede argumentar razones para hacer peticiones como las anunciadas a raíz de este caso, sin que ello signifique que necesariamente tengan la razón.

'En Australia está ocurriendo un fenómeno similar y ha entrado una cantidad de agua similar a la totalidad del territorio de Francia, estas situaciones que hoy vivimos son de carácter natural asociada a las presiones que el hombre ejerce sobre los cuerpos de agua', enfatizó.

Al sur del Atlántico ingresaron 1.200 millones de metros cúbicos de agua y lo más importante ahora es evacuar esa cantidad bajo los parámetros que arroja el estudio de la Universidad del Norte.