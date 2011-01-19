A partir de la próxima semana la entrega de kits de alimentos y de aseo a los 25 mil familias damnificados del Sur del Atlántico los hará la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar, que fue la entidad escogida por el gobernador Eduardo Verano para ‘blindar’ los primeros $8.360 millones que girará el gobierno nacional para la ayuda humanitaria.

Jairo Certain Duncan, gerente de Comfamiliar manifestó que aún no sabe en que sitios específicos los entregarán, pero las ayudas serán dadas a través de un programa implementado por la Universidad del Norte, que tendrá su propio coordinador, además de un comité integrado por 8 personas y 200 más en apoyo logístico.

A la pregunta de si tiene algún vínculo político, Jairo Certain respondió que aunque su padre Gerardo fue gobernador del Atlántico y su hermano Gustavo, alcalde de Barranquilla, él no tiene ningún vínculo político.'Llevo 20 años al frente de Comfamiliar y nunca he metido política. Por algo nos dijeron que manejáramos nosotros esos recursos. Tienen la confianza de que no vamos a hacer nada raro ni malo'.

Sostuvo que hay que ser solidario y ayudar a la gente.

Explicó que Comfamiliar tiene experiencia en el manejo de programa sociales , ya que ha tenido a su cargo los programa de desplazados, reinsertados y de vivienda subsidiada, entre otros.

Certain indicó que, adicionalmente, Comfamiliar hará un acompañamiento en materia de recreación y de brigadas de salud a los damnificados, que ya han estado ofreciendo, peor que van a continuar.

Los montos aprobados para dichos apoyos son los siguientes:

-Para familias de 3 a 6 personas $240 mil en alimentos y $40 en aseo al mes.

-Para familias de 4 a 6 personas $300 mil en alimentos y $50 mil en aseo al mes.

-Para familias de más de 6 personas $330 mil en alimentos y $60 mil en aseo al mes.

Certain explicó que el giro inicial de recursos para los apoyos mensuales de asistencia humanitaria será del 100%, una vez el gerente del Fondo Nacional de Calamidades –subcuenta Colombia Humanitaria lo ordene a Fiduprevisora S.A.

La Fiduciaria le dará una especie de cuota inicial a Comfamiliar, que hará cuentas semanales de lo que vayan entregando y les irán reponiendo lo que vayan entregando.

Los productos a entregar en alimentos son: azúcar morena, café, frijol, aceite vegetal, leche en polvo entera, lenteja, harina de maíz, panela, lomito de atún en lata, arroz en bolsa, chocolate con azúcar, sal yodada, Harina de trigo y pasta tipo espagueti.

Los kits de aseo personal contienen: Cepillo de dientes, para adulto y para niños, crema de dientes, desodorante, jabón de baño, peinilla, toalla, rollos de papel, pañal desechable y toallas higiénicas.