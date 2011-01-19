Jose Torres

De las tantas babillas corpulentas y amenazadoras que anteriormente merodeaban los bordes del Lago del Cisne solo salieron tres. De esas, una muy flaca buscaba algo de comer entre el barro, la taruya y el agua. Los restos de una de ellas, se secaron al sol mientras dos garzas aletearon sobre los arbustos secos tratando de localizar sus enchumbados nidos, en los que, se supone, eran los hoyos 4, 5 y 6 del Club Lagos del Caujaral.

Los pocos patos que quedan en el lago se atascan en el lodo, que se formó en las orillas por aquello de la sedimentación. Las raíces de las ceibas que, hasta hace dos meses eran verdes y frondosas, hoy se hunden en una capa de 20 centímetros de sedimento cuarteado, y algunos de los peces murieron sofocados en las playas porque el agua estancada no les proveyó de oxigeno, mientras que otros por las fuertes corrientes fueron arrastrados. Ironías del cambio climático que mantiene el Sur inundado mientras el lago del Cisne se seca.

Estas son algunas de las consecuencias que el fuerte invierno dejó en el sector, y que mantuvo inundada una gran porción de los alrededores de la zona, en la que la influencia de los arroyos Grande y León dejaron graves afectaciones.

'La biodiversidad que habitaba en el lago se está perdiendo. Los daños ocasionados por la sedimentación, las aguas estancadas y la contaminación del lago está atentando gravemente contra el ecosistema. Las garzas han emigrado, las babillas se están muriendo y la flora silvestre también se está perdiendo', dijo Henry Forero, miembro del comité de Golf del club Lagos del Caujaral.

Juan Amín gerente del mencionado club, manifestó que la situación que presenta el lago se debe atender de manera urgente, toda vez que el ecosistema se encuentra amenazado por la misma naturaleza y la mano del hombre, siempre que las fuerzas de las aguas de los arroyos que surten al lago, traen consigo contaminación y residuos que resultan fatales para la biodiversidad.

Alberto Escolar, director de la Corporación Regional Autónoma, (CRA), sostuvo que por el momento la entidad se encuentra evaluando la situación para determinar los alcances de la devastación causada por las inundaciones y el desbordamiento del lago, la misma que ahora afecta el hábitat de las especies.

Aunque Escolar no dijo exactamente cuál sería el procedimiento a seguir de manera inmediata para mejorar la situación, expresó que la recuperación del lago en su conjunto, está dentro del plan de recuperación de las cuencas de los arroyos Grande y León, del cual especificó que a partir de marzo se comenzarían a realizar los trabajos.

Frente a esta posición, Juan Amín, señaló que la problemática no tiene espera por lo que solicitó, se tomen las medidas necesarias que ayuden a recuperar la fauna y la flora destruida por la naturaleza y el hombre, pues el plan del que habla Escolar es a largo plazo y mientras se inicia la ejecución, se morirán las especies que aún sobreviven en el lago y sus alrededores.