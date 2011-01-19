lcampo.jpg

Los voceros de la Veeduría Visión Compartida, Manuel María Márquez, Rodrigo Grass y Pablo Rodríguez, anunciaron que luego de realizar estudios sobre el tema de los deslizamientos en la ladera suroccidental de la ciudad, sectores de Campo Alegre y Miramar, se pudo establecer que 'las probabilidades de que continúe el deterioro de numerosas edificaciones en el área comprendida entre la carrera 38 y la 46 son muy altas'.

'El problema de la ladera sur occidental es tan grave que podría extenderse a otras zonas, como es el caso del sector de Miramar. Lo que estamos es tratando de evitar otra tragedia, porque si se hacen los estudios necesarios, se pueden controlar a tiempo' dice Pablo Rodríguez.

De igual forma los miembros de la Veeduría propusieron la creación de una corporación que se encargue de proteger la zona y prevenga futuras tragedias. La idea es formar una especie de comité que involucre a todos los actores y autoridades relacionadas, incluyendo representantes de las constructoras Argos y Parrish, con quien ya se han adelantado conversaciones al respecto.

'Lo ideal es que se nombre una especie de gerente que se apersone de la situación', indicó Márquez.

Sobre el tema de las responsabilidades en la tragedia que hoy viven cientos de familias barranquilleras los veedores se abstuvieron de hacer señalamientos específicos. 'Aquí los enjuiciamientos y responsabilidades con complicados porque todos tienen un grado de culpa. Pensamos que no es el momento porque generaría una cortina de humo y lo que se requiere es urgente acción para solucionar el problema'.

Para el próximo jueves 27 de enero se va a convocar a una reunión a los representantes del Distrito, la Gobernación, las constructoras, Ingeominas, el ministerio de Minas, Ingeominas, Camacol y la Sociedad de Ingenieros, entre otros, para buscar soluciones de estructurales, de fondo y a largo plazo de la situación.