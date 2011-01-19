En el marco del plan de recuperación vial que el gobierno nacional apoyará en el Atlántico, el Instituto Nacional de Vías, Invías, anunció un desembolso de $10 mil millones para la vía Barranquilla – Juan Mina – Tubará.

El anuncio lo hizo el director de Invías, Carlos Rosado, en el marco de la reunión con Gobernadores y alcaldes de Atlántico, Bolívar y Magdalena tuvieron en el municipio de Calamar, para definir las acciones de evacuación de las aguas luego de las inundaciones del canal del Dique y el río Magdalena.



El funcionario destacó que para que los Departamentos y Municipios puedan acceder a estos recursos con los cuales se desarrollará el plan de recuperación de vías afectadas por el invierno, es necesario que Gobernadores y Alcaldes presenten los proyectos al Gobierno Nacional.



Carlos Rosado destacó la prontitud con la que la Gobernación del Atlántico presentó el proyecto para la vía a Tubará, afectada por la ola invernal e indicó que se destinarán más recursos para las vías del sur del Departamento en la medida en que evalúen los proyectos presentados por la Gobernación.



Al respecto, el Gobernador Eduardo Verano De la Rosa explicó que ya se han diseñado algunos proyectos, pero es necesario que termine el proceso de evacuación de las aguas para evaluar las afectaciones en carreteras como la de Santa Lucía – Las Compuertas – Villa Rosa.