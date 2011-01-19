Juan Carlos Rueda

Unas 200 personas entre hombres, mujeres y niños deambularon durante tres días por los alrededores del destruido edifico Muvdi con sacos, cuchillos y pinzas en sus manos. Esperaban encaramados como aves de rapiña sobre las vallas metálicas de la Policía Nacional para atacar a su presa: cientos de varillas y trozos de madera entre los escombros. Finalmente, lo lograron.

A pesar de que la vía estaba acordonada y del sacrificio de los miembros de la Policía, los vecinos dicen que 10 agentes no eran suficientes para controlar a tantas personas. Por eso, temiendo que sus negocios fueran víctimas de saqueos, acordaron junto a los afectados permitir el ingreso de la multitud. Gente de todas las edades hacían lo posible por arrancarle cualquier cosa a lo que quedó del edificio patrimonial.

¿Quién va a limpiar?. Ocho días después de que un incendio consumiera el inmueble ninguna autoridad ha retirado la basura. Montañas de concreto bloquean la carrera 44, impidiendo el tránsito hasta la calle 30.

Comerciantes del sector como Albeiro Salazar dicen que a pesar de que se han comunicado con la empresa Triple A y con las autoridades nadie los ayuda. 'No vendemos nada porque la gente no puede transitar. Pasan los días y ninguno se pronuncia al respecto'.

Otros como Román Nigrinis dicen que como siempre, todos vinieron el día después del incendio a ‘mojar prensa’ y más nunca se les ha vuelto a ver.

'Vino el Secretario de Gobierno a prometer ayuda y ahora no lo encontramos ni en la Alcaldía. Y los funcionarios de la Triple A dijeron que solo nos podían ayudar con una volqueta y que nosotros teníamos que pagar los trabajadores'.

Luis Tapia, secretario de Gobierno Distrital, dijo a EL HERALDO que la limpieza no se había realizado porque los mismos comerciantes se opusieron. 'Sin embargo, estamos cuadrando con la Triple A para limpiar la zona lo más pronto posible'.