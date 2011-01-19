Para el Comité Intergremial del Atlántico es profundamente preocupante que la permisividad respecto a las terminales ilegales haya generado una mayor proliferación. Hay una competencia desleal entre los transportadores y un aprovechamiento de la ausencia de controles efectivos.

'Hay casos en los que el transportador capta pasajeros en las terminales autorizadas, en las piratas y en cualquier punto del recorrido. Situación que, se suma a la falta de auto disciplina y al facilismo, casi oportunismo de los usuarios, que, como en otros escenarios que demandan su cultura y compromiso ciudadano, no solamente no aportan, sino que fomentan el crecimiento de la problemática, que se ha salido de las manos y cuya intervención, a estas alturas, será más compleja', expresó.

'Nuestro llamado, una vez más, es por la decidida y oportuna voluntad política para hacer uso de las herramientas de control, que con frecuencia se ven dejadas de lado por impopulares', dijo Vélez.

Carlos Jiménez, director de Fenalco, señaló que siempre ha insistido en que cualquier tipo de negocio, no solo el de las terminales piratas que está afectando gravemente a las empresas legalmente constituidas si no todos los negocios que operan en el espacio público de manera ilegal deben ser combatidos por las autoridades competentes.

'Por ello hacemos un llamado al Distrito y a las autoridades que tienen el control sobre el tema, como la Secretaría de Movilidad, para que no permitan ese tipo de empresas que no solamente no benefician al Distrito porque no pagan impuestos, sino que también en muchas ocasiones ponen en riesgo la vida de personas que hacen uso de ese transporte, porque no cumplen con las medidas requeridas por el Ministerio de Transporte', aseveró.

Jiménez pidió un control más efectivo hacia esas empresas que evidentemente están quitándole el trabajo a las empresas que si contribuyen para que haya una mejor ciudad.