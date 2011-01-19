Aleidys Coll

Los alcaldes de las poblaciones que se encuentran aguas abajo del Canal del Dique, especialmente San Cristóbal, Arenal, Sopla Viento y Gambote, en Bolívar, expresaron su preocupación por la forma como se realizará el proceso de evacuación de las aguas de los municipios del Sur del Atlántico, ya que sus pueblos podrían verse seriamente afectados.

La situación fue analizada en una reunión en la casa de la Cultura de Calamar, con el director Nacional de Invías, Carlos Rosado, los gobernadores Eduardo Verano, del Atlántico; Alberto Bernal, de Bolívar, y el delegado del Magdalena, Carlos Neri López, y 32 alcaldes de los municipios del Atlántico, Magdalena y Bolívar.

Durante su intervención el director del laboratorio hidráulico de Las Flores, Manuel Alvarado, expresó que luego de una serie de análisis se acordó que el 90% de evacuación de las aguas será por gravedad y el 10% con motobombas.

Indicó que si el Río sube complica las condiciones no solo del Atlántico sino del vecino Departamento, razón por la cual hay que agilizar el proceso porque el 1º de marzo subirá nuevamente el nivel del Río.

'La propuesta es evacuar el 90% antes de esa fecha. Será por gravedad, es decir, hacer aberturas en las presas de las carreteras de determinados tamaños, 50, 100 ó 300 metros y, con base en la hidráulica, determinar cuál es el volumen de agua que se sacará por día', dijo Alvarado, quien señaló que le preocupa que la zona es cenagosa, lo que dificultará que toda la inundación salga por gravedad, de ahí que el 10% se hará con bombeo.

Serán evacuados 1.200 millones de metros cúbicos que hay en 35 mil hectáreas de seis poblaciones. Verano explicó que ésta es la oportunidad para diseñar la infraestructura que permita enfrentar las condiciones climáticas que se presentarán de ahora en adelante como consecuencia del cambio climático.