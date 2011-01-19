Aleidys Coll

A las 2 p.m. de ayer fue instalado el último de los 750 pilotes que amortiguan el paso de las aguas del Canal del Dique, que el pasado 30 de noviembre inundaron cinco municipios y ocho corregimientos del Sur del Atlántico. Con este pilote se termina la primera fase de las formaletas o estructuras que albergarán los big bags (bolsas grandes de arena), para sellar la entrada de las aguas.

La instalación del pilote que llenó de alegría a los 140 hombres que trabajan las 24 horas del día en el boquete fue presenciada por el director nacional de Invías, Carlos Rosado; el director de la regional Atlántico, Luigi Pugliese; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano y el secretario de Infraestructura del Departamento, Juan Pablo Deik.

Deik indicó que el cierre de la formaleta permitirá que hoy inicien la operación final del sellado del boquete. 'Con esto quedan sellados los caisson, que son el 20% de todo el agua que está entrando. El 75% final es el que se va a empezar a sellar desde mañana (hoy) con los big bags en los espacios que hay entre caisson y caisson.

En cada caisson, que son 8 en total, van 250 big bags. Y en los 9 vanos que lleva la estructura se empezarán a colocar hoy y cada uno lleva mil unidades de 1,7 toneladas. Esa operación se demora un par de semanas, dependiendo de la corriente y el caudal de las aguas.

'No podemos estar diciendo fechas alegremente porque aquí hay muchos factores que influyen', dijo el funcionario. Simultáneamente se hará una cortina con jumbo bags de 10 toneladas de la parte continental. Al lado de esa cortina se hará un dique arcilloso impermeable, que será la futura carretera que sellará 100% el paso de las aguas a los municipios del Sur.

Esta cortina tardará un mes y posteriormente se construirá una carretera con las mismas condiciones de la que fue destruida, de 500 metros lineales, la cual empalmará con la existente. Las firmas UCO y Valorcon están a cargo de las obras en las que hasta el momento se han invertido $4 mil 500 millones.

Rosado dijo que faltan 90 metros de llenado con los big bags y esperan en un plazo no mayor a 10 días terminar con esa labor. Destacó el trabajo del presidente Juan Manuel Santos, el Ministro de Transporte y los contratistas.

El funcionario dijo que se instalaron 5 mil metros de tubería, y se mostró satisfecho con el trabajo. 'Que el verano nos siga ayudando para terminar en el menor tiempo posible'.