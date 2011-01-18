A raíz de la muerte por AH1N1 de un paciente español, de 61 años de edad, el pasado 8 de enero, los vecinos del edificio donde vivió el extranjero sus últimos 5 días se encuentran preocupados, pues creen que existe una alta probabilidad de que el virus haya quedado en el ambiente.

Así lo dio a conocer David Ahcar, residente del mismo edificio, ubicado en la carrera 42C con calle 93-20, quien sostuvo que los residentes de los 12 apartamentos temen de un posible contagio. Además, Ahcar señaló que el portero del edificio fue la persona con quien más tuvo contacto el extranjero, y que hasta el momento no ha sido tratado médicamente.

'Deseamos que se tomen las medidas preventivas necesarias en el edificio, pues el español no estuvo aquí por horas, sino por varios días, aproximadamente 5.

Estimamos que durante este tiempo, la influenza pudo haberse quedado en el ambiente', indicó Ahcar.

No obstante, Luis Alexánder Moscoso Osorio, secretario de Salud Distrital, señaló que el tiempo de contagio para las personas que trataron al español ya pasó, pues el periodo de incubación de la influenza es de 5 días. Por esta razón, desde que al extranjero se le diagnosticó, hasta la fecha no se ha reportado, aún, una sintomatología parecida a la de la gripe AH1N1.

Moscoso Osorio agregó que el protocolo de manejo que asumió la Secretaría Distrital fue el adecuado, por cuanto se trataron a las personas a quienes se determinaron como contactos directos. Estas debieron interactuar con el paciente por lo menos a dos metros de distancia.

'A las personas que se consideraron contactos directos (médicos tratantes, familiares y taxista que lo trasladó a la clínica), se les dio el tratamiento adecuado y las indicaciones sobre factores de riesgo en caso de requerir algún tipo de manejo. Ellos fueron alertados sobre los posibles síntomas como problemas respiratorios, fiebres, tos', puntualizó el funcionario.