Johnny Olivares

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano reconoció que la proliferación de Terminales piratas se ha dado por falta de autoridad y se mostró partidario de unificar las secretarías de Tránsito y que la Policía tenga el total control del manejo del tránsito.

'En este momento tenemos Barranquilla, Soledad, Malambo y el departamento del Atlántico, cada una con una autoridad de tránsito, pero realmente no hay una unificación en materia de control y el resultado es esa proliferación que hay de terminalitos y que hay que acabar de una vez por todas', expresó Verano.

Aunque también señalo que la misma Terminal Metropolitana de Transportes debe colocar los controles porque los vehículos que salen de la Terminal vuelven a parar en los diferentes estaciones ‘piratas’.

Indicó que 'hay indisciplina de parte de las autoridades de tránsito, de la Policía, pero también de las autoridades de la Terminal de Transporte y de los dueños de las empresas de Transporte que no ejercen los controles que deben realizar para que esos buses no paren durante los recorridos recoger pasajeros'.

Ellos son los primeros que colocan el mal ejemplo y la regla debe empezar por casa.