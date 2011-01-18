Luis Carlos Rincón

Rosa María Reales, de 11 años, damnificada de Campo de la Cruz, quien cursará séptimo grado, recibió con mucha alegría la noticia que le dio la secretaria de Educación Departamental, Lilian Ogliastri, de que no perderá clases, ya que la reubicarán en un salón en la Ciudadela 20 de julio, junto a 50 niños más que se encuentran albergados en el mismo sector y en otros sitios cercanos.

Como ellos, hay cerca de 22 mil niños más del Sur del Atlántico dispersos en la ciudad, en barrios como La Luz, 7 de Abril y La Alboraya, y municipios como Soledad y Malambo, que la secretaría de Educación Departamental busca como aguja en un pajar, casa a casa, para garantizarles su cupo escolar.

Reinaldo Pino, damnificado de Santa Lucía, albergado en el barrio La Luz y padre de tres pequeños, dos de los cuales están en edad escolar: Beatriz de 7 años, y Reime José, de 5 años, se mostró satisfecho de que buscaran a sus hijos para no dejarlos por fuera del colegio, ya que considera que de los estudios depende su futuro.

La secretaria de Educación señaló que busca a los niños que están en los colegios oficiales del Departamento para ingresarlos al sistema y poder atenderlos donde quiera que ellos estén. 'Llevamos 86 mil niños subidos en el sistema y los 22 mil que nos hacen falta aspiramos tener un registro del 100% para poder dar inicio a las clases el 24 con todos', dijo.

Explicó que hay varias modalidades, la primera era orientar la matricula, organizarla y retomar los colegios en contra jornada para que los niños damnificados pudieran ingresar en esa contra jornada.

La segunda es el restablecimiento de los colegios que están siendo utilizados como albergues para que vuelvan a funcionar normalmente, en una primera etapa, que incluye limpieza, lavado y adecuación. La segunda etapa es de reconstrucción, pintura, que es más pausado y con un esquema distinto.

La tercera, que es simultánea, es la búsqueda de los niños del Atlántico que por una circunstancia especial están en Barranquilla.

Lilian Ogliastri se reunirá hoy con el viceministro de Educación para conseguir la autorización para operar por ejemplo, en el barrio La Luz, en una casa arrendada donde pueda atender a los niños de los municipios.