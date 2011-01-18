Internet

Con el propósito de combatir y hacerle frente a la delincuencia en el municipio de Sabanalarga, y consolidar la política de seguridad ciudadana, la Policía Nacional de Colombia, en el Departamento del Atlántico, traslado el despacho del Comando de la Policía Atlántico, hacia el municipio de Sabanalarga, el día de hoy hasta el día viernes en esta región del país.

Esta descentralización en el municipio de Sabanalarga, se llevó a cabo desde tempranas horas de la mañana, con más de 200 uniformados de la institución entre Policía Judicial e inteligencia, adelantando actividades lúdicas y recreativas con la población infantil, la instalación de una carpa con personal profesional y capacitado en la recepción de quejas-reclamos y sugerencias con el ánimo de mejorar la seguridad en este municipio.