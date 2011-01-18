Unisimón

Firmarán convenio para que periodistas adquieran casa

El próximo 9 de febrero, en la Vicepresidencia de la República, el Fondo Nacional del Ahorro y el Colegio Nacional de Periodistas firmarán un convenio para beneficiar a todos los periodistas del país que estén acreditados para que puedan acceder a un subsidio de vivienda y un crédito especial con tan solo 6 meses de ahorro programado. El proyecto piloto es de 500 viviendas.

Unisimón patrocina concurso ‘Escribe un cuento de Carnaval’

La Universidad Simón Bolívar se vinculó oficialmente como uno de los patrocinadores del Concurso ‘Escribe un cuento de Carnaval’, una iniciativa de la Reina de las festividades 2011, Marcela Dávila. La propuesta busca estimular el sentido de pertenencia e interés de los niños por el Carnaval de Barranquilla a través de la literatura con un cuento inédito, de una a cuatro cuartillas, de autoría de los niños. Su contenido será evaluado por un comité experto.

Se reunieron personeros del Atlántico

La personera Distrital de Barranquilla, Lourdes Insignares, se reunió con los personeros de los municipios del Atlántico para definir las estrategias en la próxima asamblea nacional de Personerías, Fenalper, que se realizará en febrero próximo en la isla de San Andrés. En la reunión los personeros expusieron la situación del sur del Departamento, lo que será el tema en la asamblea.

Alarma por presencia de una mosca de patas largas en Barranquilla

Con ocasión de las fuertes brisas,por estos días en Barranquilla se observa la presencia

de un tipo de mosca grande de patas largas y delgadas que tiene alarmada a la comunidad.

La Secretaría de Salud Distrital informó que se trata de moscas de la familia Tipulidae, que en estos momentos llegan a la ciudad por la brisa y que no representan ninguna amenaza para la salud de los humanos

Rectores de colegios piden unificar calendario académico

Los rectores de las instituciones educativas que vienen siendo utilizadas como albergues para los damnificados del sur del Atlántico manifestaron su preocupación por el calendario académico e iniciación de clases. La posición de los rectores de Baranoa es que se expida un solo calendario académico para todo el Atlántico, de lo contrario peligraría la cobertura de los colegios.

$240 mil millones cuesta arreglar vías

El secretario de Infraestructura del Departamento, Juan Pablo Deik, dijo que ya tienen listo el documento que presentarán al ministro de Transporte, Germán Cardona, relacionado con las necesidades que en materia vial tiene el Atlántico, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de sus vías colapsó por el fuerte invierno. Según Deik, el arreglo de las vías se estima en $240 mil millones de pesos.

'Tenemos sitios donde hay que realzar las vías, hacer las estructuras de pavimento nuevas y muchos box coulvert que se vinieron al suelo', dijo Deik, quien se mostró optimista en que el Ministerio los apoye en la reconstrucción de las carreteras deterioradas, incluidas las nacionales, secundarias y las terciarias.

Jean Paul González necesita una donación de sangre O+

El joven Jean Paul González, hincha emblemático de la sexta estrella del Junior y conocido como Insulina por su condición de diabetes, requiere con urgencia una donación de sangre O+. El que desee colaborar, favor contactar a Martha Gómez, madre del joven al 315-755-5900 o 300-684-9146 o directamente a la Clínica La Asunción, en donde se realizará la trasfusión.