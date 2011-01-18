Internet

La Avenida Santa Ana de Los Ángeles, Estados Unidos, se parece muy poco a la caótica calle 30. Una persecución por la vía barranquillera podría dejar un saldo muy trágico: varios carretilleros y vendedores ambulantes arrollados.

Luego que el alcalde Alex Char anunciara la entrada en funcionamiento de un helicóptero y una avioneta para reforzar el control y vigilancia de la ciudad, muy al estilo americano, muchos se preguntan sobre la eficacia de estas aeronaves. Expertos coinciden en que si no hay acciones coordinadas el método no es el ideal.

A finales del mes un helicóptero Ranger Bet-Jell bimotor y una avioneta comenzarían a reforzar el equipo de la Policía Metropolitana. La medida quedaría establecida en los próximos días cuando el Director Nacional de la entidad, el general Óscar Naranjo, realice una visita a la ciudad.

Ramiro Bejarano, exdirector del DAS y experto en temas de seguridad, dice que en otros países se ha ensayado con diferentes resultados. Sin embargo piensa que no es el sistema idóneo para nuestras ciudades. 'Su labor es importante para contrarrestar las acciones de grupos armados e insurgentes en áreas rurales o campo abierto. Para ciudades no tan grandes, como Barranquilla, muy poco puede ayudar'.

Para Bejarano si no se tiene una buena coordinación en tierra se pierde toda la inversión. 'El problema no es lo que cueste sino tener acompañamiento en tierra.

Es más importante poder afinar la parte de inteligencia y vigilancia primero. Hasta el momento no hay justificación porque no se han presentado situaciones de persecuciones o seguimientos aéreos'.

Por su parte, el director de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, cree que estas herramientas pueden ser útiles si existe una buena combinación de elementos.

'A pesar que es más adecuado para combatir el crimen organizado o las bandas delincuenciales con buenos estudios puede ser provechoso para la ciudad. Estos pueden servir como una guía' señala Rangel.

Otra discusión que ha surgido es sobre la relación costo-beneficio que el helicóptero pueda tener. En una hora de vuelo este puede consumir un promedio de 40 galones de combustible, cada galón vale $6 mil, es decir, que si funciona 4 horas al día se estaría hablando de una inversión de un millón de pesos.

En ciudades como Los Ángeles, donde programas como este se aplican desde 1956 y se cuenta con el poyo aéreo de 17 helicópteros, las estadísticas dicen que el número de crímenes se reducen cuando una aeronave realiza un sobrevuelo. Los angelinos ya ven las patrullas aéreas como parte necesaria del sistema de policía de la ciudad y apoyan totalmente su continuidad.

Rangel también explicó que en Colombia de manera muy esporádica y puntual se han utilizado estos medios. 'Por lo tanto, no hay un antecedente nacional del cual se pueda derivar una evaluación'.