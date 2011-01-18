Con el propósito de continuar articulando acciones tendientes al normal desarrollo del Plan Integral de Convivencia y Seguridad en el área metropolitana de Barranquilla, el secretario del Interior del Atlántico, Antonio Abello Vives, se reunió con delegados de la Policía.

El encuentro se realizó para definir la inversión específica del 2011 que, a través de los recursos de la tasa de seguridad, realizará la Administración departamental a la Policía Metropolitana y dentro del Plan de Convivencia del departamento del Atlántico para la actual vigencia.



Según Abello, la Policía expuso detalladamente las necesidades en materia de dotación de equipos con el objetivo de mejorar sustancialmente los índices de percepción de seguridad de la comunidad.



'Una de las estrategias en las que se centrará el desarrollo del plan es la implementación del Plan cuadrante el cual sienta sus bases en centrar en un sector geográfico fijo distintos tipos de atención policial, especialmente acciones preventivas, disuasivas de control y persecución del delito. El objetivo es dar una solución integral al requerimiento del ciudadano', anotó.



Lanzamiento de plan de convivencia



Por otra parte, con el mismo propósito de darle cumplimiento a lo establecido dentro del Plan Integral, se tiene proyectado realizar este 30 de enero el lanzamiento del Plan de Convivencia en Barranquilla y el Departamento del Atlántico.



Para el secretario del Interior, es muy importante el cumplimiento de este programa, toda vez que es necesaria la creación de entornos seguros, por lo que sugirió a la Policía Metropolitana establecer un modelo pedagógico de prevención del delito.