Johnny Olivares

Hace 48 días, Solís Tano Montes, un pelayero que llevaba 26 años dedicados a levantar su finca El Milagro, en Calamar, empacaba un pedido de ají, naranja y limón, que le hicieron en Barranquilla. Trabajaba junto a su hijo y siete empleados, cuando a las 3:40 p.m. le llevaron la noticia que partió su vida en dos: el Río Magdalena acababa de abrir un boquete entre ese Municipio y Santa Lucía.

No podía creer lo que le dijeron y salió en una moto junto a su hijo para comprobar semejante desastre. La escena era aterradora: la fuerte corriente había abierto una brecha de unos tres metros de ancho y tan profunda que se lograba ver al fondo cómo eran arrastrados árboles y gigantescos trozos de concreto, recuerda el agricultor tratando de contener las lágrimas.

'Me bajé de la moto y regresé corriendo a la finca. Temblaba y cuando fui a contarle a mi mujer lo que estaba sucediendo empecé a llorar como un niño. En mi afán por solucionar el problema se me ocurrió llevar 100 sacos de arena que guardaba para utilizarlos en las crecientes, pero mi hijo volvió y me hizo entender que ya no había nada que hacer', cuenta y esta vez sí se va en llanto.

La herida no cierra. Mientras se acerca el cierre del boquete, Tano dice que las heridas que éste le causó difícilmente sanarán. Aún tiene vivo el amargo recuerdo del agua que arrasó con sus cultivos de limón, naranja, guayaba, papaya, maíz, tomate y ají. En su finca de 12 hectáreas también tenía un cultivo con 7.500 tilapias y otro con 2.700 bocachicos.

En cuestión de una hora lo perdió todo, incluida su cómoda casa con siete cuartos, donde vivía de una manera próspera y, sobre todo, feliz. Consternado por lo acontecido, el agricultor, de 63 años, no quiso salir de su tierra y levantó un cambuche a la orilla de la carretera para refugiarse con su esposa, Yolanda Serrano.

Ahí permaneció cuatros largos días en los que permanecía deprimido y sentado en una mecedora observando el enorme y feroz caudal marrón que acabó con el trabajo de toda su vida. Para comprar el terreno invirtió los ahorros de muchos años, cuando trabajó como técnico del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Además invirtió el dinero de la liquidación de su mujer, quien laboraba como secretaria en un almacén de repuestos para carros en Barranquilla. Con esfuerzo y dedicación entre los dos habían logrado levantar una próspera y tecnificada empresa agrícola, que distribuía sus productos en la capital atlanticense y en varios municipios de Bolívar.

Un gran amigo que tiene en Calamar fue quien lo convenció de que saliera de la inundación y se alojara en su casa con su esposa. Aceptó y, con el paso de los días, su espíritu pujante lo impulsó a levantarse.

Montó una improvisada venta de comida en el puerto, cerca del epicentro de la emergencia, donde, junto a Yolanda, vende desayunos, almuerzos y cenas, especialmente a los obreros de UCO, una de las firmas encargadas del cierre del boquete.

'Esto es algo provisional, para rebuscarme y no tener que pedirle nada a nadie. Pero para poder resurgir necesito que el Estado me reubique, ya que mis tierras quedaron infértiles, y me indemnice por todo lo que perdí', dice mientras ayuda a empacar un pedido que debe entregar al mediodía.