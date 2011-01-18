Archivo particular

Para evitar que la corrupción se trague los recursos que el Gobierno Nacional girará al Atlántico para atender a las 25 mil 169 familias damnificadas por las aguas del Canal del Dique, el gobernador Eduardo Verano anunció que los primeros $8 mil 360 millones que llegarán para ayuda humanitaria serán ‘blindados’ a través de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar, gerenciada por Jairo Certain.

Verano, quien reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos, explicó que como estos dineros serán distribuidos en la compra de mercados, kits de aseo y el pago de arriendo, propuso al Gobierno Nacional que la segunda entrega sea en efectivo a través del Banco Agrario.

'Con la selección de Comfamiliar como operador y del Banco Agrario estamos blindando los recursos y no hay la posibilidad de que se entregue ayuda con matiz político, que alguien pueda decir que no le llegó o que no se le tuvo en cuenta, y habría absoluta y total transparencia en la entrega', dijo al señalar que las próximas ayudas también podrían ser manejadas a través de las otras cajas de compensación que operan en el Departamento.

Aún no se tiene la fecha en que se distribuirán las ayudas, pero se espera que este primer giro llegue antes de finalizar el mes.

El secretario de Planeación del Departamento, Pedro Lemus, señaló que Comfamiliar es una entidad con tradición y credibilidad, por eso se escogió para este primer pago.

Lemus explicó que Colombia Humanitaria gira a la Fiduprevisora y la fiducia transfiere directamente al operador, en este caso Comfamiliar. Según el funcionario, en lo que hace referencia a los albergues temporales se está trabajando directamente con la Cruz Roja.

Para alimentación y aseo el primer giro será de $8 mil 360 millones, y para vivienda temporal, $8 mil 049 millones, de los cuales $4.577 son para arriendos y $3.472 para construcción de albergues. (Ver infografía).

Miguel Sarmiento, líder de Campo de la Cruz, en compañía de un grupo de damnificados por el invierno se mostraron complacidos con la decisión del Gobernador.

La Procuraduría General abrió la línea gratuita nacional 01 8000 91 0315 y el correo electrónico, emergenciainvernal@procuraduria.gov.co para que los ciudadanos y organismos locales de control denuncien cualquier acto de corrupción o negligencia en el manejo de los recursos que el Gobierno ha destinado para atender a los damnificados de la ola invernal.

A través de una circular, el Procurador, Alejandro Ordóñez, solicitó a los procuradores regionales, provinciales y a los personeros, ejercer vigilancia inmediata a la gestión pública de las autoridades departamentales y municipales frente a la situación de desastre nacional por el invierno.

Por instrucción de Ordóñez, los delegados regionales deberán verificar las acciones desplegadas en sus regiones para contrarrestar los efectos de la emergencia y reportar esta información a la Procuraduría.

