Johnny Olivares

Como en las películas de suspenso, en las que siempre ocurre algo inesperado cuando se acerca el final del drama, ocurrió el domingo en el boquete del Canal del Dique, entre Calamar (Bolívar) y Santa Lucía (Atlántico).

Tras 47 días de arduo trabajo, la firma Valorcon, una de las encargadas del cierre, se vio obligada a suspender sus actividades porque el martinete con que entierran los pilotes de 22 metros de largo se dañó después de colocar la primera columna del día.

Un ingeniero civil encargado de la obra le explicó a EL HERALDO que a la ruidosa máquina se le rajó el cabezote de acero, integrado por varias piezas que colapsaron de tanto penetrar el lecho del Río Magdalena.

'Tuvimos que detener el martinete durante el resto del día y reconstruimos la pieza aquí mismo. Además trajeron desde Barranquilla otro cabezote de repuesto por si acaso vuelve a fallar el que arreglamos', indicó el profesional.

Ya superado el inconveniente, ayer la máquina trabajó en completa normalidad y logró clavar siete pilotes desde la mañana hasta la 1 p.m. En ese momento solo faltaban once para cerrar la cortina izquierda, en sentido Calamar-Santa Lucía. Se tiene previsto terminar hoy por completo el pilotaje, para comenzar a rellenar la estructura con los big bag (sacos de arena). VOG