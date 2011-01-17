EL HERALDO

Durante el 2010, en la calle Murillo se registraron 135 accidentes. De ellos, 12 ocurrieron en la intersección de la carrera 1, donde el volumen vehicular y peatonal es alto, de acuerdo con las cifras que maneja la Secretaría de Movilidad.

Un estudio realizado por la autoridad de tránsito indica que en la hora pico circulan por este punto 1.044 vehículos, 17% motos,76% autos,2% buses y 5% camiones, lo que implica un mayor control del tráfico por esta zona.

Ante esta circunstancia, la autoridad de tránsito decidió instalar un detect (sistema de fiscalización electrónica) en dicha dirección para reducir el índice de accidentalidad. La cámara comienza a funcionar hoy con el inicio de la etapa pedagógica o de sensibilización ciudadana.

El detector sanciona el exceso de velocidad, las violaciones a la señal del semáforo, contravía, pisar la cebra y cruces indebidos.

Los que infrinjan las normas deberán asistir al curso de educación vial en el parque didáctico de la calle Murillo con carrera 37, frente al Cementerio Universal, de 5:00 a 6:30 pm. El curso es la amonestación, por lo cual si el infractor asiste no pagará la multa, pero de lo contrario pagará una multa de 5 salarios diarios mínimos legales vigentes, que equivale a 89.265 pesos.

Cuando el infractor reciba el comparendo educativo tendrá 26 días hábiles para recibir su curso, el cual puede programarse en las dos sedes de la Secretaría de Movilidad: Centro Comercial Americano y Cordialidad en la carrera 6 No 60-128 o trasladarse al Parque Didáctico de la calle Murillo con carrera 37.

'Nuestro objetivo es educar, minimizar los riesgos de accidentes y crear conciencia en seguridad vial', dijo ayer el secretario de Movilidad, Alfredo Piñeres Olave, al anunciar en inicio de la etapa pedagógica en la calle Murillo con carrera 1.