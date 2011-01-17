Los gobernadores de Bolívar, Alberto Bernal y de Atlántico, Eduardo Verano, las corporaciones regionales ambientales y representantes de las universidades de Cartagena y del Norte, se darán cita el martes a las 9:00 de la mañana en la población de Calamar, para analizar el tema de la evacuación de las aguas, una vez sea cerrado el boquete que inundó el sur del departamento del Atlántico.

La preocupación que reina entre las comunidades aledañas al Canal del Dique, es que esas aguas puedan provocar una tragedia igual o peor a la que vivieron el año pasado.

Es por ello que previo a esta cita de mañana martes, funcionarios de la gobernación de Bolívar, en compañía de Cormagdalena, Cardique y la Universidad de Cartagena, se reunieron para analizar cuáles serían las estrategias a seguir para evitar nuevas situaciones calamitosas entre quienes habitan en las zonas ribereñas.

El secretario Privado de la Gobernación, José López Amirís, dijo que hay que mirar detenidamente si la solución de los procesos de desagües son lo suficientemente buenos para no provocar daños a otros.

Explicó que hay cierto temor entre pobladores de San Estanislao de Kostka, norte de Bolívar, porque las aguas del Canal del Dique, al pasar por esta población podrían afectarla nuevamente.

De igual manera señaló que otra de las situaciones que va a ser tratada a fondo es el cuello de botella que se presenta entre los corregimientos de Gambote y Sincerín, en Arjona, en donde las aguas quedan represadas y es lo que genera las inundaciones que hoy allí se viven.

Para esta situación en particular se plantea un viaducto, con lo cual se solucionaría este problema.