Luis Rodríguez

Chocolates, nueces, pastillaje y demás elementos de pastelería, aparentemente, no parecieran asociables a una microbióloga y una financista. Betsy Vizcaíno y Eileen Correa, dos primas, hoy gerentes de Con Amore Chocolates y apasionadas por la repostería, siempre buscaron la posibilidad de poder desarrollar su saber hacer, en una idea de negocio rentable y sostenible en el tiempo. Sin embargo, uno de sus grandes temores era el riesgo que como ellas, toman muchas personas con iniciativas de comercializar un producto o servicio: los costos de un lugar propicio.

Por ello, una de las propuestas que se encuentra dentro de la legalidad y que resulta efectiva, a la hora de empezar con una iniciativa comercial, es el trabajo desde la casa. 'Cuando un negocio está empezando, las principales ganancias son muy bajas, muchas veces no hay. Por eso, es bueno que éste, pueda establecerse en un lugar que le permita fortalecerse financieramente', dijo una de las gerentes de Con Amore. Cuando se asume la posibilidad laborar en la casa, en lo primero que se piensa, es en el ahorro del arriendo de un local. No obstante, ésta tiene más ventajas. 'Aquí en mi casa, la empresa debe pagar los servicios básicos, que son mucho menos de lo que pagaría en otro lugar. Pero el apoyo de mi familia es importante. Si no estoy, mi mamá entrega los pedidos. Además, puedo almacenar grandes cantidades de productos y se, que la mercancía está segura', expresó Vizcaíno.

Así mismo, la publicidad para este tipo de negocios 'caseros', se apoya en las nuevas modalidades mediáticas, a las que acceden millones de personas, a nivel mundial. 'Para nuestro negocio Facebook, es vital. Allí, tenemos el perfil y un grupo de Contamos con más de 2.500 amigos y ellos mismos van recomendando productos y los recomiendan', concluyó Vizcaíno.

Una iniciativa legal

Las empresas que funcionan desde casas de sus dueños deben estar registradas principalmente ante la Cámara de Comercio y actualizar cada año su registro mercantil. En el caso de Con Amore, y de muchas empresas de jóvenes, éstos se registran mediante el régimen simplificado, el cual les permite no cobrar el IVA al consumidor final y competir más agresivamente en precios. Así mismo, deben pagar cada dos meses el impuesto de industria y comercio. Los contratos que adquiera la pequeña empresa deben ser regidos por el código laboral, también deben asumir el pago de las prestaciones sociales y los parafiscales .

'Buscamos que las empresas sean formales', Acopi

El gremio que apoya la microempresa formal y la pequeña y mediana empresa, en voz de su directora para el Atlántico Rosmery Quintero Castro, habló con EL HERALDO, expresó que así como lo legal es importante en un negocio pequeño, así mismo lo es su estructura empresarial, vista desde las estrategias de mercadeo, contables y de planificación.

En ello, los gremios juegan un notable papel, al conectar las ideas de los emprendedores en empresas que puedan contribuir con la economía formal, al brindar la capacitación y el contacto con fondos de financiación, además de la cercanía con otras empresas que puedan apadrinar estas iniciativas.

Quintero señaló, que uno de los grandes retos en los que debe comprometerse el estado en pro de empresas que apenas se abren camino en el mercado, corresponde al hecho de no crear nuevas estampillas, ya que, mientras que al empresario le toca asumir nuevos costos, el consumidor paga un mismo precio, con lo que las ganancias decaen notablemente, en poco tiempo.