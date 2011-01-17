Ofiprensa Alcaldía

A finales de este mes, Barranquilla tendrá vigilancia aérea para contrarrestar la ola de inseguridad que se registra en la ciudad. Así lo confirmo ayer el alcalde Alejandro Char al explicar ademas que desde Bogotá vendrán otros 350 policías.

Antes de abordar el vuelo que lo llevaría a Guayaquil junto con algunos miembros de su gabinete y de 20 representantes de los vendedores del Centro para mirar el modelo de recuperación de espacio público, sostuvo que la decisión de la Policía Nacional hace parte de la solicitud que en tal sentido hizo algunas semanas atrás al director del organismo, el General Óscar Naranjo.

Char anticipó que esta vigilancia aérea quedará protocolizada la próxima semana durante una visita que Naranjo hará a la ciudad.

El helicóptero Ranger tipo bimotor tiene visores especiales para vigilancia nocturna. La aeronave ya está en Barranquilla, por lo que solo se espera que el Director de la Policía haga entrega oficial la próxima semana. Mientras tanto, la avioneta tiene los mismos objetivos de vigilar, pero además, ante una eventualidad, podrá ser utilizada para el traslado de heridos'.

'Todo esto hace parte del apoyo que hemos tenido por parte de la Policía General porque el interés del general Naranjo es reforzar y tecnificar a la Policía para seguir obteniendo resultados en materia de seguridad', expuso el mandatario.

Según Char, la llegada de los nuevos 350 agentes serán clave para vigilar a la ciudad y seguir consolidando el programa de Policía del Cuadrante.

Adicionalmente, la Policía Nacional abrirá la convocatoria para escoger a 500 auxiliares bachilleres, porque la idea es que antes de que termine el primer semestre comiencen a operar. La meta a diciembre es contar con 1.000 auxiliares.

El propósito de las autoridades es mejorar los índices de inseguridad en la ciudad, bajar la percepción de intranquilidad que tienen los barranquilleros por los atracos y los homicidios que se han registrado en los últimos meses, producto de la guerra entre las bandas criminales.

Movilidad y espacio público

El alcalde Alejandro Char también se refirió a los cambios en el Gabinete que hizo el fin de semana. Dijo que para este año el propósito es tratar de resolver los problemas en cuanto a movilidad y espacio público. 'La llegada de funcionarios como Jaime Alberto Pumarejo en la Secretaría de Movilidad va a ser fundamental para cumplir los objetivos que nos hemos trazado en ese sentido en el ultimo año de gobierno, que sin duda, será el del espacio publico y el de la movilidad', agregó Char en la entrevista con EL HERALDO.