Jairo Buitrago

La vía que la Gobernación del Atlántico construye entre el sector de Las Flores hasta el corregimiento de La Playa aún no ha sido terminada, pero en once ocasiones ha sido sometida a trabajos de limpieza, pues se ha convertido en un basurero público.

Esta situación tiene preocupado a Juan Pablo Deik Jassir, secretario de Infraestructura del Departamento, quien señaló que la gente de la zona entrega sus desechos a los carretilleros, y ellos –sin medir las consecuencias– los dejan en cualquier lado, en este caso contaminando y deteriorando una vía en la que se invierten 9 mil millones de pesos.

Deik hizo un llamado a la Policía para que colabore con una vigilancia permanente en la zona y así evitar que la gente siga dejando la basura en la calzada.

'Si no hay vigilancia, el día que ya nosotros entreguemos el tramo carreteable seguramente la basura lo tapará, como pasaba antes, cuando no había una infraestructura en pavimento ni en asfalto'.

Según el funcionario, la basura no solo deteriora el paisajismo de la vía sino que además daña la carpeta de rodadura con los lixiviados de los residuos sólidos.

La vía, que será terminada en próximos días, la componen un terraplén con muchas obras de arte, teniendo en cuenta que es una vía ecológica que permitirá el paso del agua de un lado hacia el otro para no interrumpir la llegada de las aguas a la ciénaga de Mallorquín.

Según Deik, la carretera tiene todas las características para tráfico pesado, con un terraplén de un metro con cincuenta centímetros, una estructura de pavimento de 40 centímetros de sub-base, 30 centímetros de base y doce centímetros de carpeta de concreto asfáltico, con cunetas, bordillos, placas y box coulvert.

'Es una vía con unas especificaciones técnicas muy buenas, y nos preocupa ver que la gente se ha dedicado a echarle basura, como si aquí no hubiera un sistema de recolección por parte de la Triple A', dijo el funcionario, al tiempo que le hizo un llamado a la empresa recolectora para que llegue hasta este sector, porque según le manifestaron los residentes en Las Flores, los camiones no llegan y se ven obligados a usar el servicio de carretilleros.

'La gente me dice que ellos desconocen adónde la botan los carretilleros, lo único que saben es que les pagan $15 mil semanales por botar la basura, de ahí el llamado a la Triple A para que tome cartas en el asunto', dijo Deik al señalar que para inaugurar la vía solo falta el concreto asfáltico de dos kilómetros.

Importancia de la vía

La descongestión del tráfico vehicular por la carrera 51B, las posibilidades de nuevos desarrollos para el Distrito de Barranquilla y su área metropolitana, el fortalecimiento del turismo y fácil acceso a los centros de salud y educativos son, entre otras, las ventajas de la nueva vía Las Flores-La Playa. Son 5 kilómetros en la primera etapa. El otro tramo del proyecto tiene un componente ambiental, como quiera que pasa por una zona de manglares y bordea la Ciénaga de Mallorquín.