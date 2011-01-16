Johnny Olivares

'Es más barato'. 'No me gusta ir a la Terminal porque queda muy lejos de mi casa'. 'Acá puedo regatear el precio del pasaje y conseguirlo a menor costo'. Estas son algunas de las respuestas que dan los usuarios al preguntarles por qué prefieren acudir a las terminales ‘piratas’ al momento de viajar.

Y es que así sea a la intemperie, sin lugares de espera adecuados, sin seguridad permanente y hasta con la incertidumbre de no encontrar los puestos necesarios, cualquiera de los ‘terminalitos’ que hay en Barranquilla y su área metropolitana resultan la opción perfecta cuando se trata de economizar.

Así que a pesar de las incomodidades que puedan pasar, algunos pasajeros piensan que solo en estos sitios es donde pueden conseguir descuento en el valor del tiquete, nada comparado con los precios que encontrarían en la Terminal de Transporte.

'Para llegar al Terminal tengo que pagar $12.000 por una carrera de taxi desde mi casa, mientras que si vengo hasta acá pago por mucho $6.000 y cuando uno viene, sabe que aquí sí puede negociar el pasaje. A veces me ha tocado esperar bastante, pero el bolsillo me lo va a agradecer', manifestó Juan Sierra, un viajero frecuente y quien asegura ser fiel usuario del servicio interdepartamental en la calle 30, frente al Inem. También hay terminales piratas en Circunvalar con Murillo, en la oreja del puente de Murillo con Circunvalar y debajo del puente de la 30.

Si bien Sierra expresó que suele buscar transporte en horas de la noche porque es más fácil, en realidad, estos ‘terminalitos’ no tienen horario. A cualquier hora del día es posible encontrar grupos de personas a la espera de un vehículo que se dirija a Sincelejo, Montería u otras poblaciones cercanas.

FALTA AUTORIDAD. A pesar de la acogida de estos lugares el gerente de la Terminal de Transportes, Rafael Ariza, aseguró que estas terminales son ilegales.

'Aquí lo que ha faltado es autoridad para acabar con ese flagelo que cada día va creciendo en la ciudad'.

Es más expresó que al acudir a estos sitios las personas no solo están exponiendo sus pertenencias sino hasta su vida, pues nadie les garantiza que los vehículos se encuentran en buen estado o que los conductores estén habilitados para trasladarlos. 'En la Terminal si les ofrecemos esa seguridad, ya que se realizan las pruebas de alcoholemia a los conductores de turno, que además trabajan con horarios autorizados'.

Ariza precisó que existe un convenio entre el departamento del Atlántico, el distrito de Barranquilla, el Instituto de Tránsito del Atlántico, el municipio de Soledad, la Terminal Metropolitana de Transportes de Barranquilla, el Área Metropolitana, el Instituto de Tránsito de Soledad y Edumas para coordinar acciones necesarias para el control de las terminales ilegales, a través de campañas de cultura ciudadana. Hay que concientizar a la gente sobre los riesgos de utilizarlas', explicó.

También indicó que trabajan en un proyecto para construir una terminal satélite a la entrada de la ciudad, a la altura de la calle 17. 'La alcaldía ya inició el proceso para recuperar el espacio público e invertirá $60 mil millones para construir unos mercados para ubicar a los vendedores ambulantes de ese sector'.

La Terminal realiza 700 despachos diarios, 300 de esos vehículos pasan por la calle 17. 'La idea es brindarle una alternativa al viajero para que tome un transporte seguro donde le sea más fácil y cómodo'.

La terminal satélite tendrá siete plataformas únicamente para recoger pasajeros y una sala de espera para 120 personas.

Existe una medida de imponer un sello adhesivo en la puerta de los vehículos que salen despachados de la Terminal, que impida recoger pasajeros dentro del área de influencia. Este sello debe permanecer adherido a la puerta del vehículo prestador del servicio hasta el puesto de control determinado en las diferentes vías de salida, pero el gerente de la Terminal afirma que no ha podido ponerla en práctica por la competencia desleal que existe con el transporte de servicios especiales que se ubican en estas cuatro terminales ‘piratas’, que le quitan entre 3 mil y 4 mil pasajeros diarios a la Terminal.

No hay herramientas. Arnold Archibold, jefe operativo del Tránsito en Soledad dijo que las terminales ‘piratas’ son un problema eterno y por más operativos que realice, los conductores siempre buscan la hora y los medios para ubicarse en la 30. 'Estamos tratando de dejar inamovibles dos agentes reguladores para esa zona, pero lastimosamente la capacidad de personal es muy escasa, Solo contamos con 19 agentes, pero 5 de ellos están incapacitados y tampoco tenemos las suficientes herramientas '.

Para cumplir a cabalidad con los operativos de control, Archbold solicita más personal capacitado y dotado con los equipos de comunicación, grúas y motos suficientes.

Servicios en la terminal

- Alcoholimetría

- Parqueadero

- Salas VIP

- Televisión

- Cajeros

- Centro de información

- Guarda-equipajes

- Baños

- Zonas de abordaje

- Seguridad

- Sistema de llegadas

- Transporte de equipaje

- Servicio de equipajeros

-Servicio de taxis

- Seguridad privada

- Centro de atención

- Primeros auxilios

- Restaurantes

- Capilla