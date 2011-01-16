Para iniciar la construcción en el municipio de Manatí, de 150 albergues para damnificados del sur del Atlántico, solo se necesita que los entes territoriales, Gobernación y alcaldías, definan los terrenos en los que se ejecutarían las obras, pues los recursos donados por Caritas alemana, ya fueron puestos a disposición de la Pastoral Social, que es la entidad a través de la cual se hizo el convenio.

Monseñor Jairo Jaramillo Monsalve, arzobispo de la Arquidiócesis de Barranquilla, manifestó su agradecimiento con la organización internacional que facilitó los dineros para la realización del proyecto.

En este, 150 familias podrán pasar de vivir en cambuches a vivir sobre un suelo seco y debajo de techos que les ofrezcan condiciones dignas. 'Es necesario que la gente pueda tener albergues de características muy especiales, en donde se respete mucho la dignidad de la persona humana, en donde se respete mucho la dignidad de la familia, y este proyecto está adelantado en este tema', sostuvo el Arzobispo de la ciudad.

Monseñor Jaramillo Monsalve señaló que ya se tiene lista la base de datos de las 150 familias afectadas por el invierno a las que se les hace urgente poder acceder al albergue temporal, ya que son aquellos que se encuentran viviendo en los cambuches hechos con plásticos y palos porque no tuvieron un lugar donde refugiarse.

Los albergues integrales se construirán en estructuras rígidas, pero de fácil ensamble y desensamble. Paredes de superboard, una cubierta ondulada de plástico, ventanas de aluminio galvanizado, y una plantilla en cemento de 6 centímetros de espesor. Cada espacio por familia constará de 18 metros cuadrados.

Rafael Portacio, diseñador del modelo estructural de los albergues, manifestó que una de las bondades de estos módulos es que son construidos con materiales económicos y de fácil manejo, que a la vez permiten que sean duraderos y ajustados a los requerimientos de los damnificados, toda vez que les ofrece condiciones dignas para vivir por un tiempo.