Debidamente identificadas con carnés, 80 familias originarias de Santa Lucía y asentadas en Arroyo Hondo recibirán kits de alimentación básica para diez días. Así mismo el día de hoy, en asocio con la Alcaldía de Sabanagrande, por intermedio del organismo internacional, se entregará alimentos a granel en ocho alojamientos de ese Municipio para su consumo, durante el mismo lapso de tiempo. El jefe de socorro de la Cruz Roja expresó que en Sabanagrande se están adelantando procesos de identificación y registro de damnificados que se encuentran por fuera de los albergues oficiales. Además, aseguró que nuevas ayudas serán en donadas a los damnificados de Santa Lucía y Campo de la Cruz, actualmente residentes en Barranquilla. Puntualizó finalmente, que la labor de los líderes es fundamental para la organización de estas comunidades en la ciudad.