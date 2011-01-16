José Torres

En 1975 Gladis Santamaría vivía pobre pero feliz en El Piñón (Magdalena) una parcela atestada de animales de corral y frutales, hasta cuando el río se desbordó y se le llevó todo…hasta a su marido, de cuyo nombre ella no quiere acordarse.

'Teníamos tres hijos y todas las cositas para vivir cómodamente', recuerda Gladis, quien hoy vende comida a la vera de la vía en uno de los cambuches de los damnificados en Campo de la Cruz.

'Cuando todo se anegó, perdimos la paciencia y no pudimos rescatar nada. La nevera, el televisor, un tocadiscos, la cama, los muebles, los calderos, las gallinas, los cerdos, todo se perdió', dice Gladis. De toda esa pérdida la que todavía no ha podido superar es la de su marido, que al día siguiente se fue a una cantina a beber sin tregua y luego se marchó, no se sabe para dónde, sin jamás volver.

Como ella, Juana Martínez vivía en uno de los corregimientos de Salamina, hasta cuando una de esas crecientes de los años 80 le arrasó su rancho y ella tuvo que salir en una canoa con su marido y sus tres hijos en busca de tierra alta como la tanga. Les dijeron que por los lados de Algodonal (corregimiento de Santa Lucía), había tierras tan fértiles como las que acababa de perder. Y allá se fueron. Consiguieron una parcela de dos hectáreas que, a fuerza de trabajo 'y ahorritos, ampliamos a seis, y pudimos tener unas cuantas vaquitas, cerdos, yuca, ñame y arroz'. La cosa se les complicó cuando el marido murió y ella tuvo que quedar al frente de la prole. Por fortuna una de sus hijas se casó 'con un muchacho de Santo Tomás, quien ahora nos ha ayudado para trasladar el ganado a una finca por los lados de Polonuevo y nosotros estamos aquí en este cambuche a la espera de ayuda'.

Las dos tienen en común que son madres cabeza de familia. Madres solteras. Ambas son mujeres que no se arrugan ante el trabajo ni ante las adversidades.

Gladis, una heroína anónima, hoy, mientras sopla el fogón de leña en donde hierve el sancocho de pescado y el arroz sin otro aliño que la sal, recuerda que la dicha de ella y su prole duró muy poco en la zona rural de Pivijay. Pronto apareció el paramilitarismo con el pretexto de 'fumigar a la guerrilla' que se había adueñado de la zona.

La hija que ya tenía marido quedó encinta de su primogénito. Por esos días empezaron las masacres y los crímenes selectivos atroces. A las víctimas las torturaban y luego las descuartizaban y las partes del cuerpo las tiraban a las charcas en donde tenía babillas y caimanes en cautiverio. A la hija preñada le tocó ver restos humanos putrefactos flotando en los caños que pasaban frente a la finca. Parió y poco después volvió a quedar encinta.

Curiosamente esos dos hijos, que hoy viven con su abuela Gladis, son, al decir de ella, 'jóvenes ‘especiales’ como consecuencia de todas esas cosas que le tocó vivir a su mamá cuando estaba preñada'. Los niños nacieron 'mudos, nunca han hablado', explica cuando se le pregunta qué significa eso de ‘especiales’.

En Barranquilla el pediatra Libardo Diago dice que, científicamente, no está comprobado que eso pueda ocurrir. 'Podría tratarse de un asunto genético, pero, en todo caso, hoy hay aparatos muy avanzados que pueden detectar lo que está fallando para corregirlo y recuperar el órgano afectado. Sería interesante tratar el caso de los dos jóvenes afectados por las inundaciones'.

La psicóloga Haychel Benito Revollo opina que 'la madre debió impresionarse tanto, que afectó al feto. No hay que olvidar que la madre en estado de embarazo transmite todas sus emociones al hijo que lleva en el vientre. Las emociones buenas, y las malas'.

La otra preocupación que atormenta a Gladis y a Juana es que cinco de los nietos ya están en la universidad o por ingresar a ella. 'Con esta situación nos quedará muy duro seguirles dando educación', dice Gladis.

Perseguidos por el agua

Gladis Santamaría, después de inundarse otras tres veces en El Piñón, se fue al Cerro de San Antonio, en donde corrió igual suerte. Después andaría como gitana por Concordia (o Malabrigo), Sitionuevo, Santa Rita (en Salamina), zona rural de Pivijay, en donde se organizaron en una finquita rodeada de caños y ciénagas. Empezaron a recuperar su dignidad. Una de sus hijas mayores se comprometió con un labriego laborioso que cuidaba del cultivo de pancoger y de algunos animalitos que se multiplicaron con los años, gracias al esmero de todo el núcleo familiar liderado por Gladis.