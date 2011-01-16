Johnny Olivares

Como en la parábola del hijo pródigo, en la que el padre espera y corre para darle la bienvenida al hogar a su hijo, ayer los suaneros recibieron con una inmensa alegría a sus familiares que habían abandonado el Municipio, al cual bautizaron como el Arca de Noé porque se salvó de las inundaciones que sumergieron a siete poblaciones del Sur del Atlántico.

A las 2:40 p.m., las bocinas de una caravana de diez camiones del Ejército anunciaron la llegada del primer grupo de lugareños que hace un mes había evacuado el pueblo, por recomendación del Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres (Crepa). En total fueron 215 familias, integradas por unas 1.200 personas, las que se marcharon, principalmente, hacia Barranquilla y su área metropolitana.

Apostados en la orilla de la carretera Oriental, donde ondeaba la bandera de su Municipio, cientos de hombres, quienes nunca abandonaron su tierra para protegerla de las aguas del Río Magdalena, les dieron una cálida bienvenida, con profundos abrazos y besos, a sus abuelas, madres, esposas e hijos.

Uno de los encuentros más emotivos fue el de Eloína Jiménez de Sarabia, de 86 años, con su nieto Osvaldo Sarabia, de 35, el encargado de cuidarle su casa mientras ella estaba refugiada, junto a su hija y dos nietos, en una humilde vivienda que tomó en arriendo en el barrio Vista Hermosa, de Soledad.

Tan pronto se bajó del camión en el que trajo todos sus muebles y enseres, Mene, como la llaman por cariño, sujetó a Osvaldo por la cabeza, le dio un beso en ambas mejillas y miró por varios segundos hacia el Río, que en esa población ha bajado más de un metro su nivel.

'¡Dios, gracias por permitirme volver a mi casa!', exclamó cuando entró a su vivienda, en la carrera 15 No. 6-25, barrio Centro. Tras una breve inspección en las habitaciones y el patio, sonrió y dijo 'menos mal que lo único que me robaron fue un gallo'. 'Sí, Mene, fue lo único. Todo lo demás quedó como tú lo dejaste', replicó su nieto.

Eloína recuerda que después de que se abrió el boquete, el pasado 30 de noviembre, entre Calamar y Santa Lucía, su familia le insistía en que abandonara Suan, por temor a una inundación, y ella se negaba rotundamente. Aseguraba que de allí saldría, pero para el cementerio.

Pocos días después se le acabó la terquedad cuando vio en los noticieros las impactantes imágenes de los municipios inundados y la gente con el agua al cuello. 'Esta es una advertencia de Dios para que todos reflexionemos', puntualiza la simpática anciana.

El retorno

De las 215 familias que evacuaron el Municipio, ayer regresaron 30, con la ayuda de la Segunda Brigada y la Gobernación, que suministra el combustible para trasladar en los camiones al personal que se refugió en barrios del sur de Barranquilla, Soledad y Malambo. El coronel Héctor Moreno, comandante del Batallón Vergara y Velasco, quien coordina el retorno, indica que tardan unas seis horas en cada viaje que realizan los camiones destinados a trastear a los suaneros.