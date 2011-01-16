'Este 2011 es de la recuperación del espacio público', dijo ayer el alcalde distrital Alejandro Char, quien viaja hoy a Guayaquil, Ecuador, a conocer la transformación de espacios urbanos que es modelo a nivel de América Latina.

En esta oportunidad, el mandatario no solo viaja con sus más cercanos colaboradores, sino que lo acompañarán diez vendedores ambulantes

'Es nuestro interés conocer la experiencia de esta ciudad ecuatoriana que logró ordenar a 42 mil vendedores ambulantes que se encontraban en vías y andenes', expuso.

Se estima que en el Centro Histórico de Barranquilla hay 9.000 ventas estacionarias y ambulantes.

El propósito es establecer un convenio de transferencia de experiencias, para lo cual, ya dos delegaciones de ambas ciudades han viajado a Guayaquil y luego a Barranquilla, como lo hicieron recientemente, Gustavo Zúñiga, uno de los artífices del milagro de Guayaquil como se le conoce en América Latina y la concejala y diputada a la Asamblea Constitucional, Cristina Reyes.

De acuerdo con la agenda oficial, Char Chaljub se reunirá con el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y demás autoridades. También, un recorrido por el sector comercial La Bahía, el Palacio de Cristal, el centro comercial Machala, Plaza de Flores y el mercado mayorista en el denominado terminal de transferencia de víveres.

De la delegación hacen parte el secretario de Planeación, Damián García, el nuevo secretario de Movilidad, Jaime Alberto Pumarejo; el gerente de Edubar Ramóm Vides; el secretario de Control Urbano, Fabián Erazo; el presidente del Concejo Juan Carlos Ospino. Además, la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo; el presidente de Asodesur, Humberto Lara así como Isaac Cassiani y Gustavo Benavides, entre otros.