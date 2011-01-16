Luis Rodríguez

José Dionisio Díaz, lleva tres días esperando en el primer turno. Una plaquita marcada: ‘Joselyn’, encabeza el fichero, donde 29 músicos como él aguardan por románticos en busca de serenateros. Hace cinco días que no hace nada y en su cabeza dan vueltas canciones de una serenata imaginaria, una hace noches no tocada. Aunque la evidencia es clara, muchos veteranos como él se niegan a creer que la música de tríos ya no le importa a casi nadie.

Es medianoche y un joven cliente, el segundo en menos de una hora, se acerca en busca de un conjunto vallenato para amenizar una parranda. ‘Joselyn', David y Jairo (el resto de su equipo) miran disimuladamente. El arreglo es rápido. Otro tinto y el cigarrillo número 8 de otra noche larga que recién empieza. En seguida vuelven a su partida de dominó, el placebo para el dolor del desesperado que espera.

la Reconciliación. Joselyn luce prestado en su chaqueta gris y su pantalón negro. La corbata azulgrana parece que lo jala hacia el piso. Igual, presume elegancia debajo de su voz menuda y sus zapatos nuevos.

'Ahora las serenatas más comunes son para reconquistar. Es que una buena tanda hace ablandar cualquier corazón y olvidar los pecados. Reconciliación es la canción que más me gusta tocar', remata su acorde de palabras. Y sacando la nota más sincera de su garganta escribe en el aire una estrofa, casi imitando a su ídolo Tito Cortez.

No lastimes este amor que tanto te ama/ con esa indiferencia que me causa dolor.

Lo demás son evocaciones de tiempos pasados. La primera lección de guitarra junto a su abuelo en Icononzo, Tolima, su pueblo. El primer amor en Venecia, Cundinamarca. Y la miles de noches bohemias en cualquier esquina de una trasnochada ciudad colombiana. Ecos perdidos entre el humo y el aguardiente. Momentos reincidentes, como las vueltas de un viejo ‘elepé’.

Una serenata de cinco canciones vale en promedio $130 mil. Pero según el poder de convencimiento del cliente la tanda puede llegar hasta ocho melodías por el mismo precio.

35 músicos pertenecen a la Asociación de Guitarristas y Cantantes de Barranquilla, Agycab. Antonio Blanco, su presidente, dice que ya nadie los respeta ni los valora. 'Nos hacen entrar a los restaurantes y hoteles por la puerta trasera'.

Cada uno de ellos paga $12 mil mensuales para el mantenimiento de la sede. 'Este mes la mayoría no se ha ganado ni eso. Así que el pago está embolatado', dice Blanco.

A las tres de la madrugada ningún romántico enamorado ni arrepentido ha aparecido. Ya son pocos, como ‘Joselyn’, a los que el ‘vicio’ de la música y la añoranza de tiempos pasados les pudo más que el sueño.

'No me duermo antes de las seis', dice. Por eso, es seguro que seguirá por estos ‘Caminos de la vida’, unido a su música y a su guitarra. Y solamente, con clientes o sin ellos, la mano de Dios, como en el clásico de José Alfredo Jiménez, podrá separarlos.