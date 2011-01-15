Luis Carlos Rincón

Mientras los habitantes de los cambuches se quejan de que las ayudas no les llegan y están pasando física hambre, los mercados sólo fueron recogidos para su distribución el pasado jueves.

Ayer dos celadores se encontraban custodiando el estadio Romelio Martínez y el depósito, que en su interior todavía contenía alrededor de 40 mercados, siete paquetes de papel higiénico de 36 rollos cada uno, 20 bolsas de supermercado que contenían ropa, cuatro bultos de sal y seis colchones para cama sencilla y tres almohadas.

El escenario deportivo ha venido siendo utilizado para el bodegaje de ayudas desde el día del evento realizado para la recolección masiva de donaciones, en el marco de la campaña '¡Solidaridad Caribe Ya!', liderada por la Gobernación del Atlántico.

Los celadores explicaron que la oficina de la primera dama, Liliana Borrero tiene a su cargo el manejo de éstas donaciones y la distribución de las mismas en los albergues oficiales. Y agregaron que su responsabilidad era hasta el registro de nuevas ayudas que fueran llegando.

'Aquí llega la mano derecha de la Primera Dama y es la que dice qué se hace con eso', aseguró uno de los vigilantes.

Así mismo, argumentaron que las ayudas aún se encontraban ahí puesto que, sus responsables esperaban que se reunieran cantidades numerosas para ir a recogerlas.

'Desde el 15 de diciembre no venían por comida, hasta el jueves, cuando se llevaron 160 mercados. Solo vinieron el 23 por unas colchonetas', expresó el celador.

Voces oficiales responden. EL HERALDO se comunicó ayer en horas de la tarde con Luz Marina María, gerente del departamento de Capital Social de la Gobernación del Atlántico y quien aseguró desconocer la información de las ayudas que permanecieron 28 días en las instalaciones del Romelio Martínez.

'Allí llevábamos ayudas recibidas de familiares y amigos de la Primera Dama y de la gente en general. Eso es un espacio que se prestó transitoriamente, pero no tenía conocimiento del tema', expresó María.

Así mismo, Afif Simán, subsecretario de Turismo y encargado de la distribución de las ayudas, argumentó que los albergues han estado adecuadamente atendidos en materia alimentaria y que es responsabilidad de la gerencia del departamento de Capital Social, el manejo de las ayudas. Además, afirmó que la espera por la recogida de estos productos se debió a la consolidación de un proyecto social de la Primera Dama del Departamento.

'Los mercados que estaban ahí ya se sacaron. Eran 150 y estaban siendo utilizados para el proyecto de las ‘Ollas Comunitarias’. A la fecha, no queda ningún mercado en el Romelio Martínez', concluyó Simán.