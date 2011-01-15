El alcalde la ciudad, Alejandro Char, inauguró la recién pavimentada vía de accesos al estadio de beisbol, Tomás Arrieta, en el barrio Montecristo de Barranquilla.

Las obras, que tardaron 2 meses, consisten en la habilitación de una oreja paralela al puente de la María, sobre el ala norte.

'Estamos contentos con estas obras. Prometí el pavimento de esta vía el día que Edgar Rentería bateó el Home Rome con el que los Gigantes ganaron la Serie Mundial de béisbol y hoy cumplo con mi promesa', afirmó. 'Es una obra que merecía la gente de Montecristo y todos los deportistas que practican en este escenario deportivo', agregó.