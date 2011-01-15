puerto2.jpg

Primera jornada de ‘Olla Comunitaria’ para damnificados

260 damnificados por las inundaciones del Sur del Atlántico serán protagonistas de la primera jornada de la ‘Olla Comunitaria’. Esta solución alimentaria que les aportará diariamente 5 mil 400 calorías por familia, en 3 raciones diarias, se llevará a cabo en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Bachillerato de Puerto Giraldo, en el municipio de Ponedera.

Trasladan a albergues a 100 familias de ‘Villa Cambuche’

Cien familias damnificadas, actualmente ubicadas en el sector de Manatí conocido como ‘Villa Cambuche’ están siendo trasladadas a un lote en el que vivirán en carpas saludables. El nuevo albergue, a 500 metros de la entrada del pueblo, está siendo levantado por la misma comunidad, con el apoyo de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, el Ejército y el Club Rotario.

Robos de cables de Electricaribe siguen en aumento

El robo de cables de energía tiene preocupados a los funcionarios de la empresa de energía Electricaribe, toda vez que aumentan los casos de hurto, lo que afecta a varios sectores de las poblaciones. Ahora los amigos de lo ajeno se llevaron 900 metros de cableado de la red eléctrica de Molinero, Colombia, La Peña e Isabel López. En este lugar ya han ocurrido 10 casos.

La ‘cuna del beisbol’ ya tiene vía de acceso desde la carrera 53

Por fin se hizo realidad uno de los sueños del paracortos barranquillero Édgar Rentería, quien recientemente se coronó campeón de la Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco: la vía que comunica a la carrera 53 con el estadio de Béisbol Tomás Arrieta y, a su vez, con la Vía 40, fue pavimentada. El Distrito invirtió 500 millones de pesos en su reconstrucción, y además anunció la ejecución de nuevas obras en el barrio Montecristo.

Gobernación y alcaldes definen entrega de subsidios

Con el fin de agilizar la entrega de los subsidios de arriendo que recibirán los damnificados que no están ubicados en los albergues, la Gobernación y los alcaldes de las poblaciones afectadas comenzaron a definir las acciones que permitirán a estas familias recibir los recursos. En el Atlántico hay 25 mil familias damnificadas, de las cuales tres mil están en los albergues.