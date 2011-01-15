Archivo particular

Los recursos que por concepto de la Junta de Vigilancia administra la Gobernación y que son recaudados mediante la facturación del servicio de energía eléctrica, no podrán ser trasladados al Fondo Cuenta que cree el Distrito, en el proyecto de acuerdo presentado al Concejo de Barranquilla.

Así lo aclaró el secretario Jurídico de la Gobernación del Atlántico, Pedro Aragón Canchila, durante su intervención en sesión del cabildo distrital a la que fue invitado para explicar la posición de la Administración Departamental frente al tema.

Mostrándose respetuoso de la Ley y acogiendo la posición del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, el Secretario Jurídico del Atlántico, explicó los alcances legales del proyecto y advirtió sobre la necesidad de evitar caer en vicios de inconstitucionalidad.

'Considero importante que se analice con detenimiento este tema, para no pecar por omisión o por exceso, toda vez que esa reglamentación será la que defina de dónde provendrán los recursos para nutrir estas reservas'.

No confundir Fondo con sobretasa

Resaltó que no se puede confundir la creación del Fondo con el cobro de la sobretasa de seguridad que, desde 1958, administra la Gobernación. 'Estas son cosas diferentes, porque el departamento también puede crear su propio Fondo cuenta e incorporar los gravámenes de la sobretasa'.

No se pueden trasladar los recursos

El concejal Alfredo Varela, ponente coordinador del proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza al alcalde para crear el Fondo de Cuentas de Seguridad del Distrito, compartió la posición de la Gobernación del Atlántico, en torno a la fuente de financiación del Fondo.

Dijo que la creación del mismo no obliga a la Gobernación a entregar los recursos de la sobretasa de seguridad para alimentar el nuevo ente. 'Esa pelea se tiene que dar en el marco jurídico y en los estrados', apuntó.