Tres cambios se registrarán en la Secretaría de Salud Distrital, según la información entregada por el alcalde Alejandro Char en entrevista concedida ayer a EL HERALDO.

El mandatario distrital dijo que Luis Alexander Moscoso, actual secretario de Salud, será el nuevo Consejero para la Inversión Social en reemplazo de Elsa Noguera.

Su cargo será ocupado por Martha Rodríguez, quien se venía desempeñando como jefe de la Oficina de Atención en Salud.

La nueva Secretaria de Salud viene trabajando en el sector público desde hace 13 años.

También informó que el subsecretario de Salud, Humberto Mendoza pasa a la dirección del Damab.

Igualmente, el alcalde Char confirmó que aceptó la renuncia de Alfredo Piñeres en la Secretaría de Movilidad del Distrito. En su reemplazo fue nombrado Jaime Pumarejo, quien se venía desempeñando como asesor en Competitividad.