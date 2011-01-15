Johnny Olivares

Con el apoyo del Batallón ‘Vergara y Velasco’ 86 familias comienzan su retorno al municipio de Suán, Atlántico, el único que no se inundó tras el rompimiento del boquete en el Canal del Dique.

La jornada que se realiza hoy, a lo largo de toda la oriental, se suspenderá a las 11 de la noche, afirmó el comandante del Batallón, coronel Héctor Moreno.

Para este proceso, el cual arrancó desde Barranquilla, fue necesario el uso de 10 camiones del ejército. Familias felices esperan el pronto regreso a sus vidas cotidianas, la misma que llevaban antes de la tragedia.