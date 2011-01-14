Luis Carlos Rincón

El día que ya pasó y la noche que llegó ayer para los más de doce mil damnificados de los municipios de Repelón y Manatí, fue mejor que los anteriores. En esta oportunidad le tocó el turno de cooperar, a una de las instituciones que ha sido parte de la identidad de los colombianos desde hace más de cincuenta años: la Corporación Minuto de Dios.

'Lo que se ve por televisión es muy distinto a lo que se ve aquí'. Con estas palabras, Ernesto Peláez Toro, gerente nacional de dicha entidad, abrió la jornada de entrega de ayudas a estos municipios del Sur del Atlántico, luego de ver vetustos 'cambuches' y niños bañándose en las aguas contaminadas.

El equipo de apoyo estuvo conformado por el gerente regional norte, Jaime Jácome, y la gerente comercial de la Empresa Vanyplas, Teresa Jaramillo. Además, contaron con el acompañamiento constante del sacerdote Alberto Linero, quien le habló de frente a la comunidad al darle frases de aliento y motivándola a no perder la fe en estos momentos de dificultad. Al finalizar, hizo una oración en nombre de todos los presentes..

Entre las ayudas entregadas a ambos municipios se encontraban cien mercados, cinco mil prendas de vestir debidamente lavadas y empacadas, cien kits de artículos de hogar, donados por la empresa fabricante Vanyplas. 'Para la gente es muy importante tener algo nuevo y sentirlo propio, así que con esta venida quiero revisar cuánto más falta para poderlo enviar', expresó la representante de la compañía.

La donación otorgada a las comunidades damnificadas fue dejada en manos de los párrocos en las iglesias principales. 'Estamos alegres de recibir esta ayuda que es tan necesaria para esta labor urgente en esta etapa de emergencia', dijo el sacerdote Richard Sánchez, de la Unidad Pastoral San Luis Beltrán de Manatí.

En horas de la tarde estaba programada una entrevista con el gobernador del Atlántico Eduardo Verano, para conversar sobre nuevas gestiones por parte de la institución en otros puntos afectados. Además, se dialogó sobre la realización de obras de infraestructura, como lo expresó el sacerdote Linero: 'Las condiciones actuales no son dignas para que un ser humano viva. Por eso aspiro a que se pueda construir un barrio del Minuto de Dios', concluyó.