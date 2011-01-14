Archivo particular

Se inicia búsqueda de niños afectados para que retornen a clases

La secretaria de Educación, Lilian Ogliastri, y su equipo de funcionarios saldrán hoy a partir de las 8 de la mañana en búsqueda de los niños pertenecientes a los municipios afectado por las inundaciones, para hacerles el registro y lo que sea necesario para su retorno a las clases. El recorrido se inicia en los barrios La Luz, Ciudadela 20 de Julio, 7 de Abril y La Alboraya.

Descuento en pago de impuestos a los contribuyentes

Apoyándose en el Acuerdo 007 de noviembre 29 de 2010 y teniendo en cuenta que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi le entregó la base catastral a Puerto Colombia, en el que quedó incluido el Corredor Universitario, el alcalde (e), Roberto Villalba, invitó a todos los contribuyentes a acogerse a los descuentos especiales para el pago de los impuestos Predial e Industria y Comercio.

Seminario sobre actualización y reforma tributaria

La Universidad Autónoma del Caribe realizará el próximo 1 de febrero a las 8 a.m., en la Casa Club Caribe, el Seminario sobre Actualización y Reforma Tributaria. El evento contará con la presencia de Fernando Núñez Africano, uno de los expertos más reconocidos en este tema. Los interesados en obtener mayor información pueden comunicarse al cel. 3008156063.

Implementan estrategias por el Buen Trato en Baranoa

La estrategia 'El Buen Trato, una Ruta hacia la Paz', organizado por el Ministerio del Interior, llegó al municipio de Baranoa. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de los procesos de convivencia intrafamiliar. Ingrid Suárez,de la Corporación Infancia y Desarrollo, indicó que el propósito es posicionar el buen trato en Baranoa mediante estrategias metodológicas.

Hurtan 21 computadores de Aulas Ambientales de la Triple A

La Fundación Triple A fue objeto de un robo de equipos y logística en la sede de su programa bandera Aulas Ambientales Experimentales, ubicadas en el kilómetro 13 de la vía que conduce al municipio de Tubará. El atraco fue perpetrado por 9 hombres encapuchados y armados con revólveres y pistolas quienes redujeron y ataron a los dos guardias, encerrándolos en los baños de la cafetería. Se llevaron 21 computadores y una impresora.

Hoy en Tertulia Caribe se discute sobre el 'El poder de la Salsa'.

La discusión de la Tertulia Caribe de hoy, primera del año, inicia con las opiniones de varios expertos sobre 'El poder de la Salsa' en el mundo. Luis Altamiranda, Andy Pérez, Luis Arias, Jairo Paba y Ley Martín, todos radiodifusores de gran renombre en la ciudad marcarán el ritmo de la discusión. El evento será en la sede habitual de la tertulia a partir de las 7 de la noche.

Nuevas ayudas entregadas por la Cruz Roja

Un nuevo paquete de ayudas fue entregado a la comunidad de damnificados de Santa Lucía residente en la ciudad de Barranquilla.

A las dos de la tarde del día miércoles, en las instalaciones de la sede de la Alcaldía de Santa Lucía en el barrio San José, la Cruz Roja benefició a 250 familias oriundas de este municipio con kits de alimentación básica que incluyeron: arroz, aceite, enlatados, pasta, azúcar, sal, granos y café.

El día de ayer fueron entregadas seis toneladas de alimentos en los catorce alojamientos del municipio de Candelaria, gracias a la donación realizada por el Programa Mundial de Alimentos, en cabeza de su representante Praveen Agrawal. Para el día de hoy, la Cruz Roja tiene programada la entrega de trescientas colchonetas a las familias damnificadas que se encuentran por fuera de los alojamientos oficiales ubicados en Baranoa.